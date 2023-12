© Foto: Dall-E



China macht Tempo bei der Einführung und Regulierung von autonomen Fahrsystemen. Als einer der ersten Hersteller darf jetzt auch Mercedes-Benz seine Technologie im Stadtverkehr in Peking testen.Schon seit zwei Jahren testen die Stuttgarter ihre hochautomatisierten Fahrsysteme auf chinesischen Teststrecken. Wie die zuständige Behörde am Samstag bekannt gab, dürfen Fahrzeuge mit dem Level-3-Selbstfahrsystem nun auf den Autobahnen der Stadt getestet werden. Mercedes-Benz war der erste Autohersteller der Ende 2021 eine Zulassung für Level-3-automatisiertes Fahren erhielt. Seit Mai 2022 ist das System namens "Drive Pilot" in Deutschland in der S-Klasse und der EQS-Limousine erhältlich. Auch in …