TEL AVIV/GAZA (dpa-AFX) - Die Organisation Ärzte ohne Grenzen hat vor den Auswirkungen des Wassermangels und sanitären Einrichtungen im Gazastreifen gewarnt. "Ich bin mir ziemlich sicher, dass es auf lange Sicht genauso gefährlich wie die Bombardierungen sein und ebenso viele Menschen töten könnte", sagte Mitarbeiter Ricardo Martinez in einem am Montag von der Organisation veröffentlichten Interview. Das Wassersystem sei zusammengebrochen. Anwohnern stünde höchstens ein Liter Wasser am Tag zur Verfügung - "zum Trinken, Waschen und Kochen". Laut UN benötigen Menschen als Minimum dafür 15 Liter.

In den überfüllten Orten im Süden des Gazastreifens teilten sich etliche Menschen wenige Toiletten. "Wer duschen kann, hat Glück", sagte Martinez, der den Angaben nach selbst vier Wochen während des Kriegs im Gazastreifen verbracht hat. Kinder spielten im Abwasser, das wegen des Mangels an Treibstoff nicht abgepumpt werden könne. Mancherorts gebe es gar keinen Treibstoff. In Krankenhäusern seien deshalb Menschen gestorben. Auf den Straßen verwesten Leichen.

Israel wirft der Hamas vor, Treibstoff zu horten und der Zivilbevölkerung zu verwehren. Die Islamistenorganisation feuert noch immer regelmäßig Raketen Richtung Israel. Dazu ist Treibstoff nötig.

Der Mitarbeiter von Ärzte ohne Grenzen kritisierte auch die Webseite, auf der die israelische Armee Aufforderungen zur Evakuierung für die Anwohner bekanntgebe. Da viele Menschen keinen Zugang zum Internet hätten, erfahre nicht jeder davon. Kein Ort in dem Küstengebiet sei sicher. "Am Leben zu bleiben ist nur eine Frage des Glücks", habe ein palästinensischer Kollege ihm gesagt.

Die Armee nutzt nach eigenen Angaben vor Angriffen verschiedene Methoden, um Anwohner vorab zu warnen und den Schaden für Zivilisten gering zu halten. Die Hamas missbraucht nach Militärangaben Zivilisten gezielt als Schutzschilde.

Nach Angaben des UN-Palästinenserhilfswerks UNRWA sind mittlerweile fast 1,9 Millionen Menschen wegen des Kriegs im Gazastreifen Binnenvertriebene - bei mehr als 2,2 Millionen Bewohnern insgesamt.

Israel reagiert mit seinen Angriffen im Gazastreifen auf den beispiellosen Terrorüberfall der islamistischen Hamas am7. Oktober. Israel verschärfte die Blockade über das palästinensische Küstengebiet./cir/DP/tih