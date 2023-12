Seit Anfang November kennt die Snap-Aktie kein Halten mehr, sie steigt und steigt. Verschnaufpause? Fehlanzeige! Stattdessen notiert sie am Montag im vorbörslichen Handel erneut mehr als zwei Prozent im Plus. Grund dafür ist, dass Guggenheim den Technologiewert mit einem Upgrade versehen und das Kursziel mehr als verdoppelt hat.Guggenheim änderte seine Einschätzung von "Neutral" auf "Buy" und hob das Kursziel von 9,00 auf 23,00 Dollar an. Damit sieht die Bank nun ein Potenzial von rund 36 Prozent ...

