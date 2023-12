Das Börsenjahr 2023 verlief lange Zeit nicht nach dem Geschmack der Aktionäre von Norwegian Air Shuttle (NAS). Denn obwohl sich der norwegische Billigflug-Anbieter operativ durchaus gut entwickelte, sank der Kurs der Anteilscheine im Sommer und bis in den Herbst hinein immer weiter. Doch zuletzt kam es zu einer kräftigen Erholung. So legten die Norwegian-Anteile innerhalb von zwei Monaten knapp 50 Prozent zu. Damit notieren die Papiere auf Jahressicht mittlerweile wieder klar im Plus. Für zusätzlichen ...

