Bitcoin News: ETFs werden laut Goldman Sachs nicht sofort zu massiven Kurrsteigerungen führen

Die Bullen legen am Kryptomarkt eine Pause ein. Diese dauert inzwischen auch schon ein paar Tage an. Nachdem es in der letzten Woche zum ersten Mal in den letzten zwei Monaten Verluste bei Bitcoin gegeben hat, könnte es nun zu weiteren Einbußen kommen. Dass dabei die 40.000 Dollar Marke fällt, ist durchaus möglich. Viele hoffen allerdings darauf, dass das spätestens im Jänner 2024 mit der möglichen Zulassung der Bitcoin ETFs in den USA wieder geregelt wird und der Kurs im Falle einer Genehmigung sprunghaft auf 50.000 Dollar oder mehr steigt. In weiterer Folge soll es zu einem noch nie dagewesenen Bullrun kommen. Bei Goldman Sachs sieht man das aber anders. Unmittelbar nach der Genehmigung sei nicht mit einer starken Auswirkung auf den Preis zu rechnen.

Buy the rumors, sell the news?

Die Erwartungen an die Bitcoin-ETFs sind in den letzten Wochen ins Unermessliche gestiegen. Prognosen, von denen eine bullischer ist als die andere, führen dazu, dass inzwischen immer mehr Marktteilnehmer glauben, dass es eine sichere Wette ist, auf Bitcoin zu setzen. 100.000 Dollar und mehr soll ein BTC in Zukunft kosten, wenn die börsengehandelten Fonds genehmigt werden. Bei Goldman Sachs ist man zwar auch der Meinung, dass die ETFs bullisch für Bitcoin sein können, allerdings soll der große Anstieg, den viele direkt nach der Zulassung erwarten, ausbleiben.

NEW: There will be no immediate increase in Bitcoin price after SEC approves Bitcoin spot ETFs, per Goldman Sachs pic.twitter.com/wlu9szyEHi - Bitcoin News (@BitcoinNewsCom) December 17, 2023

Inzwischen stellen sich immer mehr Beobachter die Frage, ob es sich auch bei den ETFs um einen klassischen Fall von "Buy the rumors, sell the news" handelt, bei dem der Preis im Vorfeld auf ein erwartetes Ereignis start steigt, nur um danach einzubrechen, wenn das Ereignis tatsächlich eintritt. Seit dem Jahreshoch von knapp 45.000 Dollar ist der Bitcoin-Kurs bereits um rund 10 % eingebrochen.

Dabei sollte man aber nicht vergessen, dass die Falschmeldung von Cointelegraph, dass der BlackRock ETF genehmigt wurde, zu einem massiven Preisanstieg geführt hat, obwohl es nur gut eine Stunde gedauert hat, bis sich herausgestellt hat, dass es sich dabei um einen Irrtum handelt. Wäre es also tatsächlich wahr gewesen, hätte die Dynamik noch lange anhalten können und den Kurs auch um 20 % in die Höhe treiben können.

(Bitcoin-Chart - Quelle: Coinmarketcap)

Es ist also eher nicht davon auszugehen, dass es hier nach der Zulassung des ersten ETFs auch zu einem Kursrutsch kommt. Ein weiterer Pump ist durchaus möglich, auch wenn man bei Goldman Sachs ausgeht, dass die Zulassung nicht unmittelbar zu einer so starken Nachfrage führen wird, wie das viele glauben. Damit kann das Unternehmen auch Recht behalten, trotzdem kann es zum Kursanstieg kommen, einfach nur weil sich die Mehrheit der Marktteilnehmer viel von den ETFs erhofft und deshalb einsteigt, auch wenn sie selbst nicht über die börsengehandelten Fonds Bitcoin kaufen. Die hohen Erwartungen spiegeln sich auch in der erhöhten Nachfrage nach dem neuen Bitcoin ETF Token wider, der wohl schon morgen ausverkauft sein könnte.

Jetzt mehr über Bitcoin ETF Token erfahren.

Bitcoin ETF Token: Nur noch 350.000 Dollar verfügbar

Beim Bitcoin ETF Token handelt es sich um einen neuen Coin, der direkt an die Entwicklungen rund um die Bitcoin-ETFs in den USA gekoppelt ist. So werden zum Beispiel 5 % der $BTCETF-Token vernichtet, wenn es zur Genehmigung des ersten Bitcoin-ETFs kommt. Insgesamt gibt es fünf Schlüsselereignisse, die jeweils zum Burn von 5 % der Token führen, sodass bis zu einem Viertel des Gesamtangebots aus dem Verkehr gezogen werden kann. Dadurch kann der Wert der verbleibenden Token deutlich ansteigen.

(Bitcoin ETF Token Presale - Quelle: btcetftoken)

Der $BTCETF-Token ist aktuell im Presale erhältlich, allerdings ist die Nachfrage hier in den letzten Tagen explodiert, sodass nur noch Token im Wert von rund 350.000 Dollar verfügbar sind, bevor der Coin an den dezentralen Kryptobörsen gelistet wird. Aufgrund der Aktualität des Themas und der erwarteten Token-Burns, gehen Analysten davon aus, dass es nach dem Listing schnell zu einer Kursexplosion kommen kann.

$BTCETF kommt auch mit einer Staking-Funktion, die inzwischen von der Hälfte der Käufer genutzt wird, sodass das Angebot beim Handelsstart stark begrenzt sein wird, da ein beachtlicher Anteil an Token im Staking Pool gebunden ist. Die Rendite liegt hierbei noch bei 60 %, weshalb viele Käufer ihre Token auch länger im Staking Pool lassen werden. Damit sind die idealen Voraussetzungen gegeben, sodass es heuer noch zu einem starken Preisanstieg bei $BTCETF kommen kann, sobald dieser nach dem Presale an den Exchanges gelistet wird.

Jetzt noch für kurze Zeit $BTCETF im Presale kaufen.



Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.