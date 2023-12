Die Abscheidung und Speicherung von Kohlenstoffdioxid (CCS) gilt als eine der Technologien, um die Reduzierung von Emissionen in den kommenden Jahren zu erreichen. Auch die amerikanische FuelCell Energy will sich mit seinen Produkten ein Stück vom Kuchen abschneiden. Mit ExxonMobil setzt einer der größten Öl-Konzerne auf eine Lösung des Brennstoffzellen-Spezialisten.Zusammen soll eine CCS-Pilotanlage unter der Verwendung der Carbonate Fuel Cell Technology von FuelCell Energy in Rotterdam entstehen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...