Nio-Aktien haben sich am Montag vorbörslich zweistellig verteuert, nachdem ein Großinvestor seinen Anteil weiter ausgebaut hat.Die Aktien des chinesischen Elektroautoherstellers Nio erlebten einen starken Anstieg im vorbörslichen Handel, nachdem das Unternehmen eine Investition in Höhe von 2,2 Milliarden US-Dollar von einem Investor aus Abu Dhabi erhalten hatte. Die Investitionsbedingungen sehen vor, dass CYVN 2,2 Milliarden US-Dollar für 294 Millionen Aktien zu je 7,50 US-Dollar investiert. Nio-Aktien hatten am Freitag bei 7,98 US-Dollar geschlossen. Die in den USA notierten Nio-Aktien stiegen im vorbörslichen Handel um elf Prozent auf 8,82 US-Dollar. Im regulären Handel haben die Titel …