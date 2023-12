DJ MÄRKTE USA/Gut behauptet - Dow-Jones mit neuem Rekordhoch

NEW YORK (Dow Jones)--Mit einem leichten Plus ist die Wall Street in die letzte Handelswoche vor Weihnachten gestartet. Dabei hat der Dow-Jones-Index zum Start bei 37.355 Punkten ein neues Allzeithoch markiert. Die Stimmung wird weiter getragen von der Aussicht auf 2024 sinkende Zinsen, gleichwohl warnen Marktbeobachter, dass die Erwartungen den Projektionen der Notenbanker schon sehr weit vorausgeeilt seien. Für den Dow-Jones-Index geht es im frühen Handel um 0,1 Prozent auf 37.350 Punkte nach oben. Der S&P-500 und der Nasdaq-Composite gewinnen 0,3 bzw. 0,1 Prozent.

Dem Dow-Jones-Index könnten im Zuge der jüngsten Rally auch der breitere S&P-500 und die Nasdaq-Indizes auf neue Rekordhochs folgen, sollten noch weitere Käufe an den Markt kommen. Dem S&P-500 fehlen noch rund 1,8 Prozent, dem Nasdaq-100 nicht mal mehr 1 Prozent. Der Weg für den Nasdaq-Composite ist dagegen mit rund 9 Prozent noch deutlich länger.

Die Risikobereitschaft, angeheizt durch die US-Notenbank, dürfte erst einmal eine Pause einlegen, glaubt Marktexperte Stephen Innes von SPI Asset Management.

Fundstrat hält dem entgegen, dass Aktien derzeit auch durch Käufe von Fondsmanagern gestützt würden, die wegen des makroökonomischen Umfelds besorgt waren und daher bis vor kurzem übermäßig defensiv agierten. "Wenn wir an die letzten zwei Wochen des Jahres 2023 denken, sagt uns das, dass es bis zum Jahresende ein gewisses Maß an Performance-Jagd geben wird", so die Finanzmarktexperten.

Unted Steel haussieren mit Übernahme durch Nippon Steel

Bei den Einzelwerten springen United States Steel um 25,8 Prozent auf 49,60 Dollar nach oben. Der japanische Wettbewerber Nippon Steel kauft den US-Stahlkonzern für 14,1 Milliarden Dollar bzw 55 Dollar je Aktie in bar. Der Kaufpreis enthält einen Aufschlag von 40 Prozent zum Schlusskurs vom Freitag.

Eine Finanzspritze des Investors CYVN Holdings aus Abu Dhabi von 2,2 Milliarden Dollar verhilft Nio zu einem Plus von 3,9 Prozent.

Adobe liegen 2,2 Prozent im Plus. Das Unternehmen hat die geplante 20 Milliarden Dollar schwere Übernahme von Figma abgesagt.

Daneben stehen Illumina (+2,5%) im Fokus. Das Gentechnikunternehmen trennt sich von seinem Krebs-Bluttesthersteller Grail nach der Niederlage in einem Kartellrechtstreit.

IBM (-0,3%) zeigen sich wenig bewegt davon, dass Software AG nach der Übernahme durch den Finanzinvestor Silver Lake zwei wesentliche Geschäftsbereiche an den IT-Riesen verkauft, und zwar für insgesamt 2,13 Milliarden Euro.

Apple geben um 1,1 Prozent nach, belastet von einem Bloomberg-Bericht, wonach mehr chinesische Regierungsbehörden und staatlich unterstützte Unternehmen ihre Mitarbeiter angewiesen haben sollen, keine iPhones von Apple und andere ausländische Geräte mit zur Arbeit zu bringen.

Ölpreise legen deutlich zu

Die politischen Spannungen im Nahen Osten und speziell die jüngsten Angriffe auf Schiffe im Roten Meer treiben die Ölpreise nach oben. Zudem hat Russland einem Bericht von Reuters zufolge angekündigt, seine Ölexporte im Dezember weiter zu verringern.

Am Anleihemarkt legen die Renditen leicht zu. Die Zehnjahresrendite erhöht sich um 3,6 Basispunkte auf 3,95 Prozent, verglichen mit fast 5 Prozent Mitte Oktober. Wenig bewegt zeigt sich der Dollar.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 37.349,85 +0,1% 44,69 +12,7% S&P-500 4.732,80 +0,3% 13,61 +23,3% Nasdaq-Comp. 14.833,50 +0,1% 19,58 +41,7% Nasdaq-100 16.653,38 +0,2% 29,94 +52,2% US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,45 +2,0 4,43 3,1 5 Jahre 3,93 +1,7 3,92 -6,7 7 Jahre 3,97 +2,9 3,94 -0,3 10 Jahre 3,95 +3,6 3,91 6,8 30 Jahre 4,06 +5,1 4,01 9,2 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:38 Fr, 17:20 % YTD EUR/USD 1,0930 +0,3% 1,0927 1,0911 +2,1% EUR/JPY 156,15 +0,8% 155,51 154,69 +11,3% EUR/CHF 0,9480 +0,0% 0,9496 0,9467 -4,2% EUR/GBP 0,8630 +0,4% 0,8605 0,8599 -2,5% USD/JPY 142,89 +0,5% 142,34 141,78 +9,0% GBP/USD 1,2664 -0,1% 1,2699 1,2687 +4,7% USD/CNH (Offshore) 7,1374 +0,1% 7,1354 7,1284 +3,0% Bitcoin BTC/USD 41.484,36 -0,5% 41.227,52 42.514,54 +149,9% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 73,82 71,43 +3,3% +2,39 -3,9% Brent/ICE 78,63 76,55 +2,7% +2,08 -3,2% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 36,55 33,80 +8,1% +2,75 -59,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.023,53 2.019,83 +0,2% +3,70 +11,0% Silber (Spot) 23,88 23,88 +0,0% +0,00 -0,4% Platin (Spot) 957,77 943,64 +1,5% +14,13 -10,3% Kupfer-Future 3,86 3,88 -0,6% -0,02 +1,3% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

