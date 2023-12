NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien von Apple sind am Montag in einem freundlichen Gesamtmarkt unter Druck geraten. Börsianer verwiesen auf einen vom Unternehmen bestätigten Medienbericht über einen kurz bevorstehenden Verkaufsstopp bestimmter Apple Watches in den USA. Die Papiere des Computerkonzerns fielen um 1,3 Prozent auf 194,93 US-Dollar und waren damit das Schlusslicht im Dow Jones Industrial . Der US-Leitindex stand geringfügig im Plus.

Wie die Newswebsite 9to5Mac unter Berufung auf eine Mitteilung von Apple berichtete, werde der Konzern in Kürze den Verkauf seiner Apple Watches der Modelle Series 9 und Ultra 2 in den USA stoppen. Hintergrund sei ein Urteil der US-Handelskommission, das Teil eines langjährigen Patentstreits um die Blutsauerstoffsensor-Technologie der Apple Watch sei./la/jha/