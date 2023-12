© Foto: Smartbroker Holding AG



Jetzt noch in die Rallye einsteigen? Und wenn ja, wo? Oder 2024 lieber einen Gang zurückschalten? Unser Aktienexperte Markus Weingran und Charttechnikexperte Stefan Klotter nehmen eure Lieblingsaktien unter die Lupe.Für unser neues LIVE-Format analysieren Markus Weingran und Stefan Klotter die Wunsch-Aktien unserer Community - egal ob Depotleiche, Outperformer oder Watchlist-Kandidat, der schon lange vor dem Sprung ins Depot steht. Die Lange Nacht der Aktien startet am Dienstag, 18.12.2023, ab 18:00 Uhr auf unserem YouTube-Kanal. Welche Aktie sollen Markus und Stefan für euch besprechen? Schreibt es in die Kommentare LIVE im Chat, wo die beiden Aktienexperten auf eure Wünsche warten.