Chemiehersteller schließt sich führendem Hersteller von chemischen Spezialmaterialien und Lösungen an

OpenGate Capital ("OpenGate"), ein weltweit tätiges Private-Equity-Unternehmen, gab heute die Veräußerung seiner Beteiligung an Verdant Specialty Solutions (das "Unternehmen") bekannt, einem Hersteller von Tensiden, der sich auf die Produktion von Spezialamphotern und Ethoxylaten spezialisiert hat. Das Unternehmen wurde an Samyang Specialty Solutions verkauft, eine Tochtergesellschaft von Samyang Holdings ("Samyang"). Die Finanzierungsbedingungen wurden nicht bekannt gegeben.

Das Unternehmen wurde im Mai 2021 gegründet, als OpenGate das nordamerikanische und europäische Geschäft mit amphoteren Tensiden aus Solvay ausgegliedert und in Verdant Specialty Solutions umbenannt hat. Das Unternehmen wird seitdem von John Foley geleitet, einem von OpenGate eingestellten Branchenveteranen, der die Geschäftsstrategie des Unternehmens neu ausrichten und das Wachstum beschleunigen soll, während gleichzeitig der Schwerpunkt weiterhin auf Sicherheit, Compliance und Zuverlässigkeit gesetzt werden soll. Unter der Führung von John Foley und in Zusammenarbeit mit OpenGate konnte das Unternehmen mehrere ergänzende Akquisitionen zur Erweiterung seines Technologieportfolios und seiner Produktionspräsenz in den USA abschließen. Heute ist das Unternehmen ein bedeutender weltweit tätiger Lieferant für einige der bekanntesten Marken in den Bereichen Körperpflege, Haushalt und Hygiene mit einem vielfältigen internationalen Kundenstamm von über 600 Kunden in 46 Ländern.

"John und das Team von Verdant waren ausgezeichnete Partner bei der gemeinsamen Arbeit an der Verwirklichung unserer Vision für das Unternehmen", so Andrew Nikou, Gründer und Managing Partner von OpenGate Capital. "Wir konnten gemeinsam nicht nur das wachsende Portfolio nachhaltiger Lösungen des Unternehmens erweitern, sondern das Unternehmen auch für ein anhaltendes Wachstum in den kommenden Jahren positionieren."

"Diese Transaktion markiert einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg von Verdant, ein globaler Partner für die Tensid- und Batch-Scale-Spezialitätenindustrie zu werden", erklärte John Foley, CEO von Verdant. "Wir sind stolz auf unsere Erfolge, die wir in den letzten Jahren an der Seite von OpenGate erzielt haben. Sie unterstreichen den ausgezeichneten Ruf, den das Unternehmen in der Branche für den erfolgreichen Abschluss von Unternehmensausgliederungen, die Integration von ergänzenden Akquisitionen und seinen insgesamt innovativen Ansatz genießt."

"Das wachsende Portfolio an nachhaltigen Lösungen und Produkten von Verdant ist eine ausgezeichnete Ergänzung unserer umfassenden Vision von nachhaltigem Wachstum und hochwertigen, erstklassigen Produkten für unsere Kunden", sagte Tae-Ung Eom, CEO von Samyang Holdings. "Gemeinsam bietet sich uns die Möglichkeit, das Chemiegeschäft von Samyang sowohl auf dem amerikanischen Kontinent als auch im Ausland auszubauen."

Die ergänzenden Akquisitionen von Verdant umfassten DeForest Enterprises und ParaFlow Energy Solutions in einer einzigen Transaktion von der Chemical Services Group sowie Baze Chemical.

Über OpenGate Capital

OpenGate Capital ist ein weltweit tätiges Private-Equity-Unternehmen, das sich auf den Erwerb und Betrieb von Unternehmen spezialisiert hat, um durch betriebliche Verbesserungen, Innovation und Wachstum neue Werte zu schaffen. Die 2005 gegründete Gesellschaft OpenGate Capital hat ihren Hauptsitz in der kalifornischen Metropole Los Angeles und hat eine europäische Niederlassung in der französischen Hauptstadt Paris. Die erfahrenen Fachleute von OpenGate verfügen über die entscheidenden Kompetenzen und Fähigkeiten für die Übernahme, die Übergangsphase, den Betrieb, den Aufbau und die Skalierung erfolgreicher Unternehmen. Bis heute hat OpenGate Capital mehr als 40 Plattformakquisitionen in Nordamerika und Europa durchgeführt. Weitere Informationen über OpenGate finden Sie unter www.opengatecapital.com.

Über Verdant Specialty Solutions

Verdant ist ein weltweiter Anbieter von Spezialchemikalien, der das Wohlbefinden der Menschen durch die Kraft von Wissenschaft und Natur unterstützt. Mit einem wachsenden Portfolio an nachhaltigen Lösungen ist das Unternehmen ein führender Anbieter von amphoteren Tensiden für die Bereiche Körperpflege, Haushalt und Hygiene sowie Industrie. Verdants internationales Team von dedizierten Fachleuten ist der Qualität, Sicherheit und Zuverlässigkeit verpflichtet. Verdant liefert erstklassige Lösungen, während es gleichzeitig Werte für alle Beteiligten schafft. Der Hauptsitz des Unternehmens liegt in Houston, Texas. Für weitere Informationen besuchen Sie www.verdantspecialty.com.

Über Samyang Holdings

Samyang Holdings ist die Holdinggesellschaft der Samyang Group, eines 1924 gegründeten, weltweit tätigen koreanischen Mischkonzerns, der in den Bereichen Chemie, Biopharmazie, Lebensmittelzutaten und Getränkeverpackungen aktiv ist. Samyang verfügt über Vermögenswerte in Höhe von mehr als 5 Mrd. USD über seine 18 Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen auf der ganzen Welt und baut seine weltweite Präsenz durch Übernahmen und Allianzen kontinuierlich aus. Samyang hat sich zu hohen ESG-Standards verpflichtet, die auf den Kernwerten Vertrauen, Innovation, Talent, Herausforderung, Leistungsbereitschaft und Kundenorientierung aufbauen. Am 1. Oktober 2024 wird Samyang das hundertjährige Bestehen des Konzerns feiern. Weitere Informationen über Samyang Holdings und die Unternehmensgruppe finden Sie unter www.samyang.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

