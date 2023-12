LUMA Vision, Entwickler einer neuartigen vierdimensionalen (4D) Herzbildgebungs- und -navigationsplattform, gab heute eine neue Finanzierung in Höhe von insgesamt 22 Millionen US-Dollar für das Unternehmen bekannt.

LUMA Vision Co-Founders, CEO Fionn Lahart (right) and Chief Technology Officer Christoph Hennersperger (left). (Photo: Business Wire)

Im Rahmen der Serie-A3-Finanzierung kamen drei neue Investoren hinzu, darunter ein nicht genannter multinationaler strategischer Investor, Atlantic Bridge Growth Fund und Bayern Kapital. Die Finanzierung wurde von den bestehenden Investoren EQT Lifesciences, ABV Uni Fund und imec.xpand geleitet. Die neue Finanzierung schließt sich an die prestigeträchtigen Zuschüsse an, die LUMA Vision zuvor vom Disruptive Technologies Innovation Fund der irischen Regierung (6 Millionen US-Dollar) und dem EIC Accelerator der Europäischen Union (3 Millionen US-Dollar) erhalten hat.

LUMA Vision wird die neuen Mittel einsetzen, um eine Zulassung durch die FDA zu erhalten, die Vermarktung in den USA vorzubereiten und die nächsten Generationen seiner VERAFEYE-Plattform für weitere klinische Anwendungen in der Kardiologie und darüber hinaus zu entwickeln.

LUMA Vision hat VERAFEYE entwickelt, eine neuartige All-in-One-4D-Bildgebungs- und Navigationsplattform mit datengesteuerten Softwareanwendungen für die Kardiologie. Die Technologie nutzt einen proprietären Kathetersensor in Kombination mit fortschrittlicher digitaler Bildgebung und Deep Learning, durch die eine beispiellose, hochauflösende 360-Grad-Ansicht des schlagenden Herzens und der umgebenden Anatomie ermöglicht wird. VERAFEYE kann während eines herzchirurgischen Eingriffs mit anderen Kathetern oder Systemen verwendet werden. Mit mehreren Anwendungen in einer Plattform kann VERAFEYE die gesamte während eines herzchirurgischen Eingriffs erforderliche Bildgebung in Echtzeit liefern, ohne dass externe Systeme wie Röntgen oder CT erforderlich sind.

VERAFEYE versorgt Kardiologen mit genauen, präzisen und umfassenden anatomischen Daten, die für eine personalisierte Therapie von Patienten bei einer Vielzahl von Erkrankungen, wie z. B. Vorhofflimmern, Verschluss des linken Vorhofohrs und Herzklappenersatz, erforderlich sind.

Professor Gabor Szlepaki, Leiter der kardialen Elektrophysiologie am Mater Private Hospital Dublin und klinischer Leiter des Instituts für Vorhofflimmern, fügte hinzu: "Diese neue Technologie besitzt das Potenzial, uns dabei zu helfen, präzisere Therapien für Patienten anzubieten, die unter abnormalen Herzrhythmen oder strukturellen Herzproblemen leiden. Diese Art von medizinischer Innovation ist für die kontinuierliche Weiterentwicklung minimalinvasiver kardialer Therapien, die die Patientenversorgung verbessern können, von entscheidender Bedeutung."

"Ärzte benötigen genaue Echtzeitdaten am Ort der Behandlung, um Patienten effektiv behandeln zu können", so Fionn Lahart, CEO von LUMA Vision. "Unser Ziel mit VERAFEYE ist es, die Daten und die Bildgebung, die Ärzte benötigen, in einem System bereitzustellen, um so viele Erkrankungen ihrer Patienten wie möglich erfolgreich zu behandeln. Durch die Entwicklung einer Technologieplattform, die auf spezifische Therapien in der Kardiologie zugeschnitten werden kann, glauben wir, dass VERAFEYE für viele Jahre eine Grundlage der medizinischen Bildgebung sein kann."

Fionn Lahart weiter: "Wir sind hocherfreut, unsere neuen Investoren im Unternehmen begrüßen zu dürfen und freuen uns, dass wir weiter die Unterstützung unserer hoch angesehenen bestehenden Investoren erhalten. Als echtes paneuropäisches Startup mit Büros in Dublin und München haben wir unser Team in den letzten drei Jahren deutlich vergrößert und werden auch weiterhin erstklassige Talente einstellen, um LUMA Vision beim Erreichen seiner Ziele zu unterstützen."

ÜBER LUMA Vision

LUMA Vision (früher bekannt als OneProjects Ltd) ist ein privates, durch Risikokapital finanziertes Medizintechnikunternehmen mit Sitz in Dublin, Irland und München, Deutschland. LUMA Vision war ursprünglich ein Spin-Out-Unternehmen von Bioinnovate Ireland und dem Trinity College Dublin. Das Unternehmen entwirft und entwickelt eine innovative End-to-End-Plattform für 4D-Bildgebung und Navigation für kardiologische Anwendungen, um Daten direkt am Ort der Therapie bereitzustellen. LUMA Vision wurde von CEO Fionn Lahart und Chief Technology Officer Christoph Hennersperger gegründet. Erfahren Sie mehr über LUMA Vision und VERAFEYE unter www.lumavision.com

