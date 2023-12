© Foto: picture alliance / NurPhoto | Jakub Porzycki



Die Investmentfirma Bernstein glaubt weiterhin an Nvidia, auch nachdem die Aktie in diesem Jahr einen rasanten Kursanstieg von über 230 Prozent verzeichnet hat."Wir können nicht mit Sicherheit sagen, dass Nvidia niemals auf eine Art Luftloch stoßen wird. Aber wir sind nach wie vor sehr optimistisch, was die langfristigen Chancen angeht, die vor dem Unternehmen liegen, und glauben weiterhin, dass wir in fünf oder zehn Jahren über eine Branche sprechen werden, die weitaus größer ist als die Zahlen, die heute genannt werden", zitiert CNBC Bernstein-Analyst Stacy Rasgon. Nvidia war in diesem Jahr auf dem US-Aktienmarkt das Zugpferd im Bereich der Künstlichen Intelligenz. "Davon abgesehen gibt …