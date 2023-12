Der weltweit drittgrößte Einzelhandelskonzern betreibt 871 "Membership Warehouses" vor allem in Nordamerika. Aber auch z. B. in Japan und China, Großbritannien, Frankreich und Schweden. Im Onlinehandel ist COSTCO ebenfalls aktiv.Die COSTCO-Aktie übertraf am Freitag erstmals die Kursmarke von 650 $. Heute wurde das Allzeithoch noch höher getrieben. Aktuell + 2,3 % auf 674,21 $. Das sind + 50,5 % zu dem Anfang Januar bei 447,90 $ markierten Jahrestief.Der jüngste Kursschub wurde durch die Ankündigung einer Sonderdividende von 15 $ mitgetragen. Gelegentlich, etwa alle drei Jahre, schüttet der Konzern deutlich mehr aus als in den Normaljahren. Die 2020 gezahlte Sonderdividende lag bei 10 $.Auch mit den Quartalszahlen hat der Konzern überzeugt. Auf vergleichbarer Fläche (aber ohne verzerrende Treibstoffe) betrug das Wachstum 3,9 %. Insgesamt lag der Umsatz bei 57,8 Mrd. $ (+ 6,2 %). Darin sind ca. 1,08 Mrd. $ Mitgliedsbeiträge enthalten, diese Summe wurde um 8,2 % ausgebaut.Die Bruttomarge ging um 43 Basispunkte nach oben auf 11,04 %. Sie hatte im Fiskaljahr 2023 bei 10,60 % gelegen. Die Verbesserung wurde u. a. auf gesunkene Transportkosten zurückgeführt. Die Nettomarge betrug 2,75 %, vor einem Jahr: 2,55 %. Der Gewinn je Aktie stieg von 3,07 auf 3,58 $. Das ist 16 Cent über dem Konsens. Alle genannten Zahlen gehören zum Auftaktquartal (bis 26. November) im Fiskaljahr 2024 des Konzerns, der aus Issaquah (bei Seattle) im Bundesstaat Washington geleitet wird.Mit einem KGV oberhalb von 40 ist die Bewertung sehr ambitioniert. Die Dividende ändert daran nichts, in Normaljahren liegt sie bei 0,6 %.Die COSTCO-Aktie hat bisher immer wieder deutlich korrigiert. Wie im Chart ersichtlich, dauerte die jüngste Korrekturphase mit rund 12 Monaten etwa doppelt so lang wie man es aus den Vorjahren gewohnt war. Auch diesmal wird sich eine Taktik mit viel Geduld auszahlen. Anstatt jetzt einzusteigen, wartet man auf deutlich geringere Kurse. Etwas Mut erfordert der Kauf aber auch dann noch.Helmut GellermannBörsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder www.boersenkiosk.de im Einzelabruf.