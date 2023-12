Unicorn Group, ein führender Anbieter von Online-Zahlungsabwicklung und Handelsdienstleistungen in mehreren Währungen, geht eine Partnerschaft mit Schweizer Firmengründungen ein, um Unternehmen, die ihre Produkte und Dienstleistungen online verkaufen möchten, eine neue Ebene der Benutzerfreundlichkeit zu bieten.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231218408262/de/

Unicorn Group, leading provider of online payment processing and multi-currency merchant services, is offering obligation-free partnership opportunities to incorporation companies in Switzerland and invites representatives of these companies to inquire today and begin creating new, profitable revenue streams. (Photo: Business Wire)

Da der E-Commerce weiter zunimmt, machen sich viele Unternehmen in der Schweiz und im Ausland den florierenden Schweizer Markt zunutze. Über 6 Millionen Schweizerinnen und Schweizer kaufen online ein, und 96,2 der Bevölkerung nutzen aktiv das Internet. Es ist keine Überraschung, dass Online-Unternehmen in der Region großen Erfolg haben.

Firmengründungen in der Schweiz wie NewCo, EuroCompanyFormations.com, ELI Swiss, Swiss Company Formation und Tetra Consultants unterstützen ihre Kunden bei der Gründung ihrer Schweizer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Schweizer Kapitalgesellschaft, Einzelfirma, offenen Handelsgesellschaft, Kommanditgesellschaft, Gesellschaft mit beschränkter Haftung und Aktiengesellschaft.

Die Unicorn Group geht eine Partnerschaft mit Schweizer Firmengründungen ein, um ihre Dienstleistungen zu verbessern und ihren Firmenkunden führende Online-Zahlungslösungen anzubieten, die für ihre Geschäftstätigkeit maßgeschneidert sind. In kürzerer Zeit, als es dauert, den Gründungsprozess abzuschließen, können Unternehmen zugelassen werden und die E-Commerce-Zahlungsplattform der Unicorn Group auf ihren Websites integrieren.

"Wir bieten Gründungsunternehmen in der Schweiz, die Kunden für die Online-Zahlungsabwicklung an die Unicorn Group verweisen, eine monatliche, prozentuale Vergütung an", so ein Vertreter der Unicorn Group. "Und was noch besser ist: Sie können langfristige Beziehungen zu ihren Kunden aufbauen, die noch lange nach Abschluss der Gründung lukrativ sind."

Unicorn Group ist weithin bekannt für ihre flexiblen Online-Zahlungslösungen, die einfach zu integrieren sind und bei denen die Integration kostenfrei ist. Sobald sie integriert sind, haben Händler Zugang zu der voll ausgestatteten Finanzplattform der Unicorn Group.

Die Unicorn Group fügte hinzu: "Wir können die Abwicklung von Zahlungen in mehreren Währungen, grenzüberschreitende Transaktionen und vielseitige E-Commerce-Plattformen anbieten, die das Wachstum und den Erfolg von Online-Unternehmen sichern."

Der führende Anbieter von Online-Zahlungsabwicklung und Händlerdienstleistungen in mehreren Währungen bietet Gründungsunternehmen in der Schweiz unverbindliche Partnerschaftsmöglichkeiten an und lädt Vertreter dieser Unternehmen ein, sich noch heute zu erkundigen und neue, profitable Einnahmequellen zu erschließen.

Über Unicorn Group

Unicorn Group bietet eine neue, innovative Zahlungstechnologie für globalen E-Commerce und bietet hochmoderne Zahlungsverarbeitungslösungen. Mit ihren PCI-konformen Händlerdiensten können Unternehmenseigner Zahlungen weltweit sicher akzeptieren und ihr Geschäft mit unserer völlig neuen Financial Platform verwalten. Unicorn Group optimiert Zahlungen, gewährleistet einen reibungslosen Checkout-Prozess und vernetztere Zahlungslösungen mit der Fähigkeit, nahezu jede Branche rund um den Globus bedienen zu können. Weitere Informationen finden Sie unter https://unicorngroup.ch/.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231218408262/de/

Contacts:

Liam Arner

E-Mail: support@unicorngroup.ch