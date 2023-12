BONK-Rallye vorbei - Diese beiden Meme Coins könnten jetzt durchstarten

Es war ein bemerkenswerter Aufstieg, den BONK in den letzten Wochen hingelegt hat. In der Spitze wurde sogar der Erfolg von PEPE eingestellt, der bisher der erfolgreichste Meme Coin in diesem Jahr war. Zwischenzeitlich ist die BONK-Marktkapitalisierung auf über 2 Milliarden Dollar gestiegen. Wer da auf noch weitere Kurssteigerungen gehofft hat, wurde allerdings enttäuscht. Vom Allzeithoch ist der Solana-basierte Meme Coin bereits um über 40 % eingebrochen und es sieht auch nicht so aus, als würde sich das so bald wieder ändern. Der Hype um das Coinbase- und Binance-Listing ist inzwischen schon vorbei, sodass es nur noch wenig gibt, das der Coin bieten könnte, um erneut so zu pumpen. Dafür stehen bereits neue Projekte in den Startlöchern, die Anfang nächsten Jahres ebenfalls eine beeindruckende Performance hinlegen könnten.

Wer sich mit Meme Coins befasst, ist in diesem Jahr wahrscheinlich nicht an $SPONGE vorbeigekommen. Der Coin hat schon in den ersten Tagen nach dem Launch eingeschlagen und ist innerhalb kürzester Zeit von einer Million Dollar auf rund 100 Millionen Dollar gestiegen. Auch die Social Media Kanäle haben eine beeindruckende Reichweite erzielt. So kann allein der X-Account von SPONGE über 23.000 Follower vorweisen. Auch in der Telegram-Gruppe sind tausende Mitglieder. Nun möchte das Team noch einen draufsetzen und mit dem $SPONGEV2-Token noch nie dagewesen Höhen erreichen.

We're excited to announce that Sponge is bridging from V1 to V2!



Stake your $SPONGE to earn SpongeV2 tokens.



Buy and stake now for a special V2 token bonus! Don't miss out MemeCoin Web3 BullMarket pic.twitter.com/bYmkg1TNrU - $SPONGE (@spongeoneth) December 18, 2023

Der $SPONGEV2-Token ist derzeit nur exklusiv für diejenigen zugänglich, die den ursprünglichen SPONGE-Token besitzen und staken. Als Staking-Rendite erhalten Anleger den neuen V2-Token, den sie claimen können, sobald dieser in den Handel kommt. Wer noch keine $SPONGE-Token besitzt, kann diese direkt auf der Website kaufen, wobei die Token dann auch automatisch gestaked werden. Zusätzlich erhalten Käufer als Bonus dieselbe Menge $SPONGEV2, wenn sie den Token auf der Website kaufen.

"Schneller, höher, weiter" ist das klar definierte Ziel der Entwickler, wie auf der Website ersichtlich ist. So soll die neue Version des Tokens an noch größeren Kryptobörsen gelistet werden, ein noch größeres Marketingbudget haben und auch mit einem Play to Earn Game kommen, um den Hype neu zu entfachen. Gelingt es den Entwicklern, den Hype zu reproduzieren oder zu übertreffen, könnten sich Anleger schon bald wieder auf x100-Gewinne freuen.

Bei Meme Kombat ($MK) handelt es sich um eine Battle-Plattform, auf der BONK und SPONGE schon bald zum Kampf gegeneinander antreten können. Hier treffen die Charaktere der beliebtesten Meme Coins aufeinander. Künstliche Intelligenz haucht den Figuren Leben ein und generiert die spannenden Battles. Durch dieses einzigartige Konzept hat Meme Kombat ($MK) den großen Vorteil, dass hier schon bald die Anhänger der erfolgreichsten Meme Coins zusammenkommen können, um ihren Favoriten in der Arena zu unterstützen.

(Meme Kombat Battles - Quelle: memekombat.io)

Obwohl die erste Battle-Saison noch nicht gestartet hat, hat $MK auf X schon über 10.000 Follower vorzuweisen. Auch die Vorverkaufssumme von knapp 4 Millionen Dollar macht schnell deutlich, dass Meme Coin-Enthusiasten von dem Konzept überzeugt sind. Neben den Battles der beliebten Figuren von PEPE, DOGE, FLOKI und vielen anderen, kommt Meme Kombat auch mit einer Staking-Funktion, bei der Anleger, die ihre $MK-Token in den Staking Pool einzahlen, eine hohe Rendite erhalten.

(Meme Kombat Staking Übersicht - Quelle: Memekombat.io)

Schon während des Presales werden die Belohnungen an die Staker ausgeschüttet, wobei die APY aktuell noch bei 239 % liegt. Dieser Wert sinkt allerdings noch, wenn mehr Käufer ihre Token in den Staking Pool einzahlen, kann sich aber im hohen zweistelligen Bereich einpendeln. 74 % der Token, die bisher verkauft wurden, sind inzwischen in den Staking Pool eingezahlt worden.

Der hohe Anteil an gestakten Token und die Tatsache, dass die erste Battle-Saison direkt nach dem Presale beginnt, führen dazu, dass die Nachfrage nach $MK-Token beim Listing an den Kryptobörsen stark ansteigen kann, während das Angebot begrenzt ist, wodurch es schnell zu einer Kursexplosion kommen kann.

