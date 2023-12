Die AIDS Healthcare Foundation (AHF) erinnerte heute an das Leben und die Arbeit der chinesischen HIV/AIDS-Klinikerin und Fürsprecherin Dr. Gao Yaojie, die in den 1990er Jahren die durch verseuchtes Blut verursachte HIV-Epidemie im ländlichen China ans Licht brachte. Dr. Gao starb am 10. Dezember im Alter von 95 Jahren in ihrem Haus in New York.

"Dr. Gao weigerte sich mutig, zum Schweigen gebracht zu werden, als sie entdeckte, dass Tausende von Menschen im ländlichen China durch unhygienische Blutverkäufe mit HIV infiziert worden waren. Trotz Reisebeschränkungen, Hausarrest und politischem Druck kümmerte sie sich weiterhin um die Kranken und versorgte die vielen Waisen, die die Epidemie zurückgelassen hatte", sagte Guillermina Alaniz, AHF Director of Global Advocacy and Policy. "Dr. Gao hat im Namen ihres beruflichen Eides und ihrer Menschlichkeit alles aufs Spiel gesetzt, und dafür wird sie in die Geschichte des weltweiten AIDS-Kampfes eingehen. Wir würdigen und ehren das Andenken von Dr. Gao."

Dr. Gao wurde zur bekanntesten AIDS-Aktivistin Chinas und erhielt für ihre Arbeit internationale Anerkennung und Auszeichnungen von den Vereinten Nationen und den Vereinigten Staaten. Sie studierte Medizin an einer Universität in Henan und arbeitete später als reisende Gynäkologin im ländlichen China. Dr. Gao lernte ihre erste HIV-Patientin 1996 kennen eine Frau, die das Virus durch eine Transfusion während einer Operation erworben hatte. Im Jahr 2009 siedelte Dr. Gao unter dem zunehmenden Druck der Regierung ins Exil nach Manhattan, New York, um.

Über die AIDS Healthcare Foundation (AHF)

Die AIDS Healthcare Foundation (AHF) ist ein weltweites gemeinnütziges Unternehmen, das mehr als 1,9 Millionen Menschen in 45 Ländern in den USA, Afrika, Lateinamerika/Karibik, dem asiatisch-pazifischen Raum und Europa Spitzenmedizin und Fürsprache zur Verfügung stellt. Wir sind derzeit der größte gemeinnützige Anbieter von medizinischer HIV/AIDS-Versorgung in der Welt. Um mehr über die AHF zu erfahren, besuchen Sie bitte unsere Website: www.aidshealth.org, finden uns auf Facebook: www.facebook.com/aidshealth und folgen uns auf Twitter: @aidshealthcare und Instagram: @aidshealthcare

