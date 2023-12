DJ MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Tokio dank lockerer Notenbank fest

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Während die an ihrer lockeren Geldpolitik festhaltende japanische Notenbank für Auftrieb an der Börse in Japan sorgt, geht es an den meisten anderen Plätzen der Region Ostasien am Dienstag verhaltener zu. Die Bank of Japan (BoJ) bestätigte den negativen Kurzfristzins bei minus 0,1 Prozent und den Referenzwert für die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen bei 1 Prozent. Dazu enthielt die Ankündigung auch keinen Hinweis auf eine Zinserhöhung. Zuletzt hatten Aussagen aus Kreisen der Notenbank für Verunsicherung und Spekulationen gesorgt, sie bereite den Markt darauf vor, in einen strafferen geldpolitischen Modus zu wechseln. Das hatte den Yen phasenweise sehr stark aufwerten lassen.

Der Yen kommt nach den Aussagen nun deutlich zurück, der Dollar steigt vom Tagestief um knapp 1 Yen auf 143,44. Ein niedrigerer Yen-Kurs verbilligt unter anderem tendenziell japanische Exporte. Der Nikkei-Index zieht um 1 Prozent an auf 33.083 Punkte. Aufwärts ging es auch in Sydney, wo der Handel bereits beendet ist, das Börsenbarometer stieg um 0,8 Prozent

In Schanghai geht es dagegen um 0,1 und in Hongkong um 0,5 Prozent nach unten. Man warte weiter auf ein Maßnahmenpaket zur Ankurbelung der Wirtschaft, heißt es dort. Staatlichen Medienberichten zufolge erklärte die Nationale Entwicklungs- und Reformkommission Chinas am Montag, dass es im nächsten Jahr weitere Stimulierungsmaßnahmen geben werde, nannte aber keine konkreten Einzelheiten.

In Hongkong geht es für die Immobilienaktie Country Garden um 6,3 Prozent nach unten. Das Unternehmen warnte wegen notwendiger Abschreibungen vor einem niedrigeren Gewinn im Jahr 2023. Im Sog geht es auch für andere Branchenwerte wie Longfor (-4,4%) abwärts.

In Tokio rutschen Nippon Steel um 3,4 Prozent ab. Die Aktie reagiert damit auf die Mitteilung vom Vortag, dass Nippon Steel für über 14 Milliarden Dollar U.S. Steel übernimmt.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.489,10 +0,8% +6,4% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 33.092,27 +1,0% +26,4% 07:00 Kospi (Seoul) 2.563,59 -0,1% +14,6% 07:00 Schanghai-Comp. 2.926,77 -0,1% -5,3% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 17.042,88 -0,5% -15,0% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.121,20 +0,3% -4,1% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.465,10 -0,0% -2,2% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 8:08 % YTD EUR/USD 1,0927 +0,0% 1,0922 1,0917 +2,1% EUR/JPY 156,79 +0,5% 155,99 155,29 +11,7% EUR/GBP 0,8630 -0,1% 0,8635 0,8604 -2,5% GBP/USD 1,2661 +0,1% 1,2649 1,2689 +4,7% USD/JPY 143,50 +0,5% 142,81 142,23 +9,4% USD/KRW 1.306,47 +0,1% 1.305,25 1.297,97 +3,5% USD/CNY 7,0881 +0,1% 7,0823 7,1294 +2,8% USD/CNH 7,1453 +0,0% 7,1429 7,1330 +3,1% USD/HKD 7,7954 -0,0% 7,7958 7,8000 -0,2% AUD/USD 0,6722 +0,3% 0,6703 0,6721 -1,4% NZD/USD 0,6232 +0,3% 0,6211 0,6240 -1,9% Bitcoin BTC/USD 42.923,03 +1,0% 42.496,74 41.171,29 +158,6% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 72,45 72,47 -0,0% -0,02 -5,7% Brent/ICE 78,14 77,95 +0,2% +0,19 -3,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.024,64 2.027,27 -0,1% -2,63 +11,0% Silber (Spot) 23,86 23,80 +0,2% +0,06 -0,4% Platin (Spot) 948,45 951,00 -0,3% -2,55 -11,2% Kupfer-Future 3,85 3,85 -0,0% -0,00 +0,8% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/cln

(END) Dow Jones Newswires

December 19, 2023 00:45 ET (05:45 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.