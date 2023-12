DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

ROTES MEER - Die Bundesregierung erwägt, eine maritime Sicherungsoperation am Golf von Aden zu unterstützen. Wie aus Regierungskreisen am Montag verlautete, könnte sich Deutschland an internationalen Bemühungen beteiligen, um weitere Angriffe der jemenitischen Huthi-Rebellen auf die Schifffahrt abzuwehren. Die Rebellen hatten mehrfach militärische und zivile Schiffe mit Raketen und Drohnen beschossen und einen Frachter gekapert. Reedereien hatten daraufhin angekündigt, den Suezkanal vorerst nicht zu durchfahren. Zuletzt war der Containerfrachter Al Jasrah der Hamburger Reederei Hapag Lloyd am Freitag in der Meerenge zwischen dem Jemen und Djibouti beschädigt worden. (FAZ)

CYBERANGRIFF AUF IRAN - Mehr als 60 Prozent der Tankstellen in Iran wurden am Montag nach Angaben des Ölministers Javad Owji von einem Cyberangriff lahmgelegt. Vor Journalisten in Teheran beschuldigte der Minister Israel, das Bezahlsystem der Tankstellen außer Betrieb gesetzt zu haben. "Die Zionisten haben auf dem Schlachtfeld versagt, und jetzt wollen sie den Menschen in Iran mit einem Cyberangriff schaden", sagte er. Dies werde die iranische Regierung jedoch verhindern. Ein Bericht der Nachrichtenagentur Shana, die dem Ministerium untersteht, sprach von einer "feindlichen Verschwörung". (FAZ)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/kla/uxd

(END) Dow Jones Newswires

December 19, 2023 00:53 ET (05:53 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.