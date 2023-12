DJ Lufthansa-Chef Spohr kündigt weniger Wachstum für 2024 an

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Lufthansa dürfte auch im kommenden Jahr von den Problemen der Luftfahrtindustrie belastet werden. Die Nachfrage nach Flugreisen sei zwar hoch, stoße aber auf ein reduziertes Angebot, sagte CEO Carsten Spohr der Süddeutschen Zeitung. Darunter werde auch Lufthansa leiden. "Wir werden den Flugplan für 2024 etwas anpassen und das ursprünglich geplante Wachstum leicht reduzieren. Auch im nächsten Jahr gilt für uns: Qualität geht vor übertriebenes Wachstum - trotz der weltweiten hohen Nachfrage", ergänzte der Manager.

Die Airline investiere mehr denn je und gebe jährlich allein mehr als 3 Milliarden Euro für neue Flugzeuge aus. "Bislang sind 200 Maschinen bestellt, und gerade verhandeln wir einen weiteren großen Auftrag für 80 Kurzstreckenflugzeuge", so Spohr im Interview. 2,5 Milliarden Euro investiere der Konzern bis 2026 in neue Kabinenausstattungen, Sitze und Lounges an den Flughäfen. "Allerdings kommen zu den Lieferschwierigkeiten von Herstellern jetzt auch noch ungeplante Triebwerksüberholungen bei einem bestimmten Motor, der Flugzeuge vom Typ Airbus A320 antreibt", so der Manager. Dadurch fehlten der Lufthansa über das gesamte Jahr 2024 rechnerisch 20 von 450 Flugzeugen dieses Musters.

December 19, 2023

