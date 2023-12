Der Traum eines jeden Anlegers: Systematisch nur die stärksten Aktien ins Depot kaufen. Genau das hat sich der TSI Fonds auf seine Fahne geschrieben. Aktienstratege Fabian Förtsch vom TSI Fonds erklärt das System und wieso nun Titel wie Broadcom oder Intel in den Fokus rücken. Was löst den überraschenden Favoritenwechsel aus, was sind die Trends für das neue Jahr 2024 und wieso wurde Highflyer Alphabet ausgewechselt? Darüber spricht Florian Söllner, Autor des AKTIONÄR Hot Stock Report (Depot 2030) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...