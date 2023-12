Am Montag hat der DAX erst einmal den Rückwärtsgang eingelegt. Er ging am Ende 0,6 Prozent tiefer bei 16.650,55 Zählern aus dem Handel. Die großen Impulse dürften auch am heutigen Dienstag fehlen, ein paar Punkte dürfte es aber nach oben gehen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Morgen 0,2 Prozent höher auf 16.679 Punkte.Auf der Terminseite ist es relativ ruhig. Accenture veröffentlicht seine Q1-Zahlen, bei Carl Zeiss Meditec findet die Jahrespressekonferenz statt und bei Easyjet eine ...

