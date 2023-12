The following instruments on XETRA do have their last trading day on 19.12.2023

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 19.12.2023



ISIN Name

DE000LB1DU83 LBBW STUFENZINS 17/23

DE000DDA0MX7 DZ BANK IS.A1014

CH0538763506 BK MONTREAL 20/23

DE000DL19VM7 DT.BANK MTN 20/23

DE000DDA0N98 DZ BANK IS.A1058

DE000BRL3157 NORDLB OPF.S.115

NO0011017097 GAMING IN.GR 21/24 FLR

DE000NLB3045 NORDLB 22/23

XS0010159159 STAND. CHART.85/UND.FLR 3

LU0098504490 MULTISELECT WELT-AKT.I INVESTMENT

US0413562051 ARLINGTON ASSET INVEST. A

