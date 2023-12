Am deutschen Aktienmarkt wird nach den Vortagesverlusten am Dienstag mit einer verhaltenen Eröffnung gerechnet. Der X-DAX signalisierte rund eine Stunde vor Handelsbeginn für den Leitindex ein Plus von 0,1 Prozent auf 16.669 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird 0,2 Prozent höher erwartet. Einige Anleger hoffen noch auf eine kleine Weihnachtsrally, auch wenn der DAX mit seiner jüngsten Rekordjagd bereits die meisten Wünsche erfüllt haben dürfte. Sie hatte ihn vom Oktober-Tief bis zum ...

