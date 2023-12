Nach dem neuen 10-Monatshoch vom Freitag ist die Deutsche Bank-Aktie gestern schwächer in die neue Handelswoche gestartet. Rückblick: Die Deutsche Bank-Aktie war im Oktober bis auf 9,44 EUR zurückgefallen, anschließend jedoch in eine starke Erholungs-Rally übergegangen. Dabei legten die Notierungen innerhalb von acht Wochen rund 27% an Wert zu und ...

