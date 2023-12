Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Die Wiener Börse hat am Montag mit etwas tieferen Notierungen geschlossen. Der ATX fiel leicht um 0,21 Prozent auf 3.364,36 Punkte. Auch das europäische Umfeld zeigte sich überwiegend im Minus. Die Wall Street startete hingegen mit leichten Gewinnen in die neue Handelswoche. Das Geschäft zu Wochenbeginn wurde als verhalten beschrieben. "Die großen Adressen im Markt scheinen ihre Bücher bereits geschlossen zu haben. Im Fokus bleibt weiter die Geldpolitik der wichtigen Notenbanken. So hat US-Währungshüterin Loretta Mester der Zinssenkungseuphorie an den Börsen einen Dämpfer versetzt. Die Märkte seien bei der Frage, wann mit einer geldpolitischen Lockerung zu rechnen sei, "etwas voraus", ...

