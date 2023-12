Klagenfurt (ots) -InvestCEC, ein Projekt, das von der Europäischen Kommission finanziert wird, ruft visionäre Start-ups und Unternehmer dazu auf, Lösungen für die Kreislaufwirtschaft in Europa voranzutreiben. Das Horizon Europe-Projekt InvestCEC, das 2022 gestartet wurde, wird ein replizierbares Modell für die Umsetzung von Kreislaufwirtschaftsprojekten in Städten und Regionen entwickeln. Diese Initiative bietet eine einzigartige Gelegenheit zur Zusammenarbeit mit öffentlichen Einrichtungen (hauptsächlich Versorgungsunternehmen), politischen Entscheidungsträgern, Risikokapitalgebern und Finanzierungsexperten. Ziel ist es, Fortschritte in Lösungen für die Kreislaufwirtschaft zu fördern und innovative Unternehmer dabei zu unterstützen, finanzielle Hürden zu überwinden und ihren Marktzugang zu erleichtern.InvestCEC nimmt Fahrt auf: Nach intensiver Vorbereitungsarbeit in Zusammenarbeit mit der Pilotstadt Klagenfurt und ihrem Versorgungsunternehmen Stadtwerke Klagenfurt wurde die Bedarfsdefinition abgeschlossen. Mitglieder des Konsortiums waren bei zahlreichen Veranstaltungen präsent, sprachen über InvestCEC und lernten von Best Practices in Europa und sogar darüber hinaus.Unternehmer sind nun eingeladen, die Gelegenheit zu nutzen, ihre Lösungen für die Kreislaufwirtschaft der Pilotstadt Klagenfurt vorzustellen, zu lernen, wie man mit Vorschriften des öffentlichen Sektors, Ausschreibungen und schließlich auch mit potentiellen Finanzierungsmöglichkeiten durch die Partner des Projektkonsortiums wie Venionaire Capital AG umgeht.Die Chance nutzen: InvestCEC lädt zur ZukunftsgestaltungAusgewählte Startups haben die Möglichkeit, ihre Lösungen für die Kreislaufwirtschaft vorzustellen und detailliertes Expertenfeedback von erfahrenen Unternehmensberatern, Risikokapitalexperten und dem öffentlichen Sektor kostenfrei zu erhalten.Diese Gelegenheit bietet intensive Gespräche mit Vertretern des öffentlichen Sektors, mit dem Ziel, wertvolle Einblicke in die effektivsten Möglichkeiten zur Zusammenarbeit mit Einrichtungen des öffentlichen Sektors zu generieren. Behandelte Themen dabei sind die regulatorischen Rahmenbedingungen in der Zusammenarbeit mit öffentlichen Einrichtungen, Informationen zum politischen Hintergrund und zum Verständnis der Unterschiede in der Zusammenarbeit mit dem öffentlichen Sektor im Vergleich zur Corporate Funding. Intensives Coaching durch langjährige Experten ermöglicht den ausgewählten Kandidaten die Chance, ihr Geschäftsmodell zu verfeinern und langfristig mögliche Finanzierung aus den im Rahmen des Projekts entwickelten Investitionsprogrammen zu sichern.Wer soll sich bewerben?Unternehmen, die sich mit Greentech, erneuerbaren Energien, Abfallmanagement, intelligenter städtischer Logistik und verwandten Bereichen befassen, sind herzlich eingeladen, sich bei InvestCEC zu melden und Teil, dieses Zukunftsprojektes zu werden. Obwohl der Schwerpunkt auf Lösungen im Abfallmanagement, in der Energie- und Wasseraufbereitung liegt, die speziell für die Pilotstadt Klagenfurt vertreten durch Stadtwerke Klagenfurt, anwendbar sind, sind innovative Kreislaufprojekte aus ganz Europa willkommen, sich zu bewerben.Die Bewertung der Geschäftsfälle erfolgt dann auf Grundlage ihrer Machbarkeit, Erfahrung, kommerziellen Potenzials, Finanzierungsbedarf und Zirkularität der vorgeschlagenen Lösungen. Bewerber sollten sich darüber im Klaren sein, dass sie die Konzeptphase bereits hinter sich haben müssen und bereits in der Lage sein sollten, ein Produkt anzubieten.Jetzt bewerben: Gestalten Sie die zirkuläre Zukunft mit InvestCEC!Füllen Sie das Formular für Unternehmer im Rahmen von InvestCEC bis zum 15. Januar 2024 aus: https://investcec.enspire.science/entrepreneurs/Die Bewerbung ist unkompliziert - reichen Sie wesentliche Details zu Ihrem Geschäftsfall, Produkt oder Ihrer Lösung für die Kreislaufwirtschaft ein, einschließlich einer kurzen Beschreibung, Zielkunden, Zielgruppe, aktuellem Fortschritt, Bedarf und dem Grad der angebotenen Zirkularität.Nach der Einreichung wird unser Expertenteam alle Bewerbungen überprüfen und potenziell relevante Kandidaten für weitere Gespräche auswählen.Seien Sie ein Teil von InvestCEC bei, und gestalten sie die Zukunft der Europäischen Kreislaufwirtschaft mit!Über InvestCECInvestCEC, ein Horizon Europe-Projekt, ist ein Vorreiter für ein replizierbares Modell, das die Umsetzung von Projekten zur Kreislaufwirtschaft in europäischen Städten und Regionen vorantreibt. Mit dem Fokus auf die Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen Unternehmern, Investoren und politischen Entscheidungsträgern zielt das Projekt darauf ab, nachhaltige Transformationen zu erleichtern.Diese Initiative entfaltet sich in vier Schlüsselstadien: Analyse der lokalen Bedingungen zur Identifizierung prioritärer Sektoren, Auswahl innovativer Unternehmer, gezieltes Coaching für die Investitionsbereitschaft und Einführung eines Investitionsprogramms mit einem Risikokapitalfonds. Gleichzeitig fördert eine maßgeschneiderte Plattform für Interessengruppen eine reibungslose Kommunikation zwischen allen beteiligten Parteien.Klagenfurt am Wörthersee (AT) dient als Pilotstadt, während darauf folgende Aktivitäten darauf abzielen, zugängliche Richtlinien und Werkzeuge für die weit verbreitete Übernahme zu schaffen. Mit einem Budget von 1.961.575 € erstreckt sich dieses von der EU finanzierte Projekt.Gestalten Sie die zirkuläre Zukunft mit InvestCEC! 