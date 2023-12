Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich am Dienstag zum Handelsstart ein Stabilisierungsversuch ab. Der DAX dürfte dabei zum Auftakt um 0,2 Prozent auf 16.679 Punkte steigen. Damit würde der deutsche Leitindex in der Nähe seines Rekordhochs bei 17.003 Zählern bleiben. Folgende Themen könnten die Kurse zudem beeinflussen.1. Rekordrally an der Wall Street geht weiterDer US-Aktienmarkt setzte zu Wochenbeginn ...

