Der Börsekandidat ASTA aus Michael Tojners Montana Tech Components-Gruppe errichtet ein weiteres Werk. Mitte Dezember erfolgte der Spatenstich für das mittlerweile sechste Werk der ASTA, die in der Industrie für Hochleistungstransformatoren und -generatoren tätig ist. Die Entscheidung für den neuen Werksstandort fiel auf Cazin (Bosnien und Herzegowina). Neben bestehenden Standorten in Österreich, China, Indien und Brasilien will das Unternehmen mit dieser Ausweitung seine Präsenz und Wettbewerbsfähigkeit in Europa stärken. "Das Werk in Bosnien, das auf einer Gesamtfläche von über 40.000 m² gebaut wird, ermöglicht es unsere Kapazitäten substanziell zu erweitern", sagt Karl Schäcke, CEO der ASTA-Gruppe. Im neuen ...

