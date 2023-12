Hamburg (www.anleihencheck.de) - Das große Zurückrudern der Zentralbanken ist letzte Woche ausgeblieben, vor allem seitens der FED, so Prof. Dr. Bernd Meyer, Chefanlagestratege und Leiter Multi Asset im Wealth and Asset Management bei Berenberg im aktuellen "Märkte-Monitor".Die amerikanische Zentralbank habe zwar das aktuelle Zinsniveau bekräftigt, aber für das kommende Jahr drei Zinssenkungen und weitere Zinssenkungen in der Zeit danach in Aussicht gestellt. FED-Chef Jerome Powell habe sich taubenhaft gegeben und betont, dass die Inflation ohne einen größeren Anstieg der Arbeitslosigkeit bereits nachgelassen habe. In der Folge sei der US-Dollar deutlich und die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen unter die wichtige Marke von vier Prozent gefallen. Aktien hätten ihre Rally fortgesetzt und selbst Rohstoffe hätten sich zuletzt etwas erholt. Fast alle Anlageklassen seien entsprechend angestiegen, getrieben durch die Hoffnung auf eine bald weniger restriktive Geldpolitik und mehr Liquidität. Die "Everything Rally" dürfte damit viel des erwarteten Renditepotenzials für nächstes Jahr vorweggenommen haben. Für nächstes Jahr rechne Berenberg mit einer (temporären) Gegenbewegung. Der Markt erscheine momentan eindeutig überkauft. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...