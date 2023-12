München (ots) -Mit der Aufklärungsinitiative "Einfach Licht recyclen! (https://www.lightcycle.de/verbraucher/einfach-licht-recyceln)" ruft Britta Steffen gemeinsam mit Lightcycle (https://www.lightcycle.de/) zur ressourcenschonenden Lampenrückgabe auf. Dabei geht es ihr nicht nur um das Element Wasser, sondern auch um nachhaltige Kreisläufe in der gesamten Umwelt. In einem Videoaufruf (https://youtu.be/k1T5gWy_r8E?si=9YT1bZpPsb1tiYhw) informiert Britta Steffen darüber, wie einfach es sein kann, Ressourcen zu schonen, indem man ausgediente Leuchtmittel zur Sammelstelle bringt und nicht im Hausmüll entsorgt. Glänzende Medaillen zu gewinnen, ist hingegen harte Arbeit.Vom Bahnen ziehen zum Kreise ziehen: Mit harter Arbeit, Bahn um Bahn, näherte sich Steffen einst den Zielen, denen der Hochleistungssport auch heute nachjagt. Inzwischen hat sich ihr persönlicher Fokus jedoch verändert - hin zu einer ganzheitlichen Betrachtung von Wasser- und Umweltkreisläufen. Als Wirtschaftsingenieurin für Umwelt und Nachhaltigkeit ist sie eine gefragte Expertin und setzt sich in der aktuellen Lightcycle-Initiative "Einfach Licht recyceln!" als Botschafterin für ressourcenschonendes Lampen-Recycling ein.Es muss jedoch, wie Steffen angesichts der Videos klarstellt, nicht gleich die globale Ebene oder das Pensum von Spitzensportlerinnen sein: "Olympiasiegerin zu werden, Medaillen zu gewinnen, ist harte Arbeit. Ressourcen zu schonen hingegen kann sehr einfach sein. Dafür können wir im Alltag mit kleinen Dingen beginnen", so die einfache Botschaft der Doppel-Olympiasiegerin.Im Rahmen der Initiative äußert sich Steffen zu der Frage, was sie motiviert hat, sich für das Lampen-Recycling zu engagieren, wie sie persönlich versucht, nachhaltiger zu leben und welches globale Nachhaltigkeitsziel ihr insbesondere als erfahrene Schwimmerin am Herzen liegt. Mehr dazu im Video "3 Fragen über Nachhaltigkeit (https://www.youtube.com/watch?v=6n0-lYHi5BU)".Nachhaltiges Licht verwenden und richtig entsorgenJe hochwertiger die Lampen und Leuchten sind, desto nachhaltiger sind sie. Denn werden langlebige Materialien verwendet, hält die Beleuchtung auch länger. Gute LED-Leuchten und -Lampen halten mindestens zehn Jahre. Nachhaltiges Design leistet einen wichtigen Beitrag zur Ressourcenschonung. Sollten Leuchtmittel tatsächlich einmal defekt sein, sollten sie zu einer Sammelstelle im Handel oder zum Wertstoffhof gebracht werden.Mit der Eingabe der Postleitzahl oder des Ortes können Verbraucherinnen und Verbraucher unter www.sammelstellensuche.de (https://www.lightcycle.de/verbraucher/sammelstellensuche) ihre Sammelstelle für Altlampen in der Nähe finden - denn bis zu 90 Prozent der Lampenbestandteile können wiederverwertet werden. So kann jeder einen kleinen Beitrag zum Ressourcenschutz leisten. Britta Steffen appelliert: "Ressourcenschutz heißt Umweltschutz und nur so werden wir langfristig unsere Lebensgrundlagen erhalten."Weiterführende Informationen über das Thema Ressourcenschonung durch Lampen-Recycling stehen hier (https://www.lightcycle.de/verbraucher/entsorgung) zur Verfügung.Pressekontakt:Redaktionsbüro LIGHTCYCLEPauline BeierTel.: +49 30 609801 431redaktionsbuero@lightcycle.deOriginal-Content von: Lightcycle Retourlogistik und Service GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/66828/5675541