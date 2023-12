DJ Privatkundenchefin verlässt Hypovereinsbank

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Hypovereinsbank verliert ihre Privatkundenchefin. Wie die Tochtergesellschaft der italienischen Unicredit mitteilte, wird Monika Rast, Head of Private Clients Germany, zu Ende Februar 2024 "in gegenseitigem Einvernehmen" aus der Unicredit und der Geschäftsführung der Hypovereinsbank ausscheiden. Sie werde sich neuen Herausforderungen außerhalb der Bank widmen. Ihre Nachfolge will die Bank in Kürze bekanntgeben.

