Berlin (ots) -2024 bleibt turbulent, aber die Leidenschaft Neues zu entdecken wird Sammler:innen auch im kommenden Jahr antreiben und der Markt für Online-Auktionen wächst. Catawiki (https://www.catawiki.com/de), der führende Onlinemarktplatz für besondere Objekte, bündelt zum Jahresende in einem von der New York Times Journalistin Nina Siegal verfassten Guide das geballte Wissen seiner 300 Expert:innen und gibt konkrete Tipps, wo sich im kommenden Jahr ein Investment nicht nur für Sammler:innen lohnt.Hier sind die zehn Objekte, die Sie im nächsten Jahr laut Catawiki-Expert:innen kaufen sollten:1. Single-Vintage ArmagnacImmer begehrter werden Flaschen von Armagnac, einer Sorte Weinbrand aus der Gascogne, die dem Cognac ähnelt. In den letzten Jahren sind die Preise für neue Abfüllungen in die Höhe geschnellt, was vor allem auf die hohe Nachfrage in Asien und die begrenzten Lagerbestände zurückzuführen ist. Diese klassische Angebots- und Nachfragesituation ist in Europa jedoch bisher nicht eingetreten. So lassen sich ältere Flaschen noch günstiger erwerben, doch sicherlich nicht mehr allzu lang.2. Montblanc-Schreibgeräte der Bohéme-LinieDie Bohéme-Serie von Montblanc aus den frühen 2000er-Jahren, die inzwischen eingestellt wurde, findet immer mehr Beachtung bei Sammler:innen. Mit etwas Glück kann man sie zu einem günstigen Preis erstehen, denn noch nicht alle haben ein Auge auf die Schreibgeräte geworfen.3. Ercuis Silberwaren"Ercuis Silberwaren, wie z. B. Bestecke, können ein Leben lang geschätzt und von einer Generation an die nächste weitergegeben werden", sagt Emma Demuynck, Expertin für Geschirr bei Catawiki. "Trotz ihres hohen Wertes werden diese Gegenstände jedoch oft unterschätzt". Das liegt unter anderem daran, dass Ercuis nicht über ein so großes Vertriebsnetz verfügt wie seine Konkurrent:innen.4. Prints von Sonia Delaunay"Einige Künstlerinnen sind für die Kunstgeschichte von entscheidender Bedeutung und werden trotzdem immer noch unterschätzt", sagt Aude Fonlupt, Expertin für Klassische und Moderne Kunst. Die russisch-französische Malerin und Designerin Sonia Delaunay war etwa 1964 die erste lebende Frau mit einer eigenen Retrospektive im Louvre. Unsignierte Prints ihrer Werke kann man bereits für 200 Euro finden, signierte Prints gibt es für etwa 2.000 Euro.5. Thierry Mugler Cut-Out-KleiderDie Frühjahrs- und Sommershows von Thierry Mugler sorgten dieses Jahr mit minimalistisch-schlichten, schwarzen Designs für Aufsehen. Aber nichts hat mehr Eindruck hinterlassen als seine durchsichtigen Kleider mit schwarzen Cut-Outs, sagt Catawiki Mode-Expertin Fleur Feijen.6. Selmer-SaxophonDie Pariser Werkstatt von Henri Selmer stellte einige berühmte Saxophone her, darunter das Mark VI, das der Jazzlegende Ornette Coleman zu seinem unverwechselbaren Klang verhalf. Heute suchen immer mehr Menschen nach echten Klängen als Gegenstück zur digitalen Musik, was im letzten Jahr zu einem zwanzigprozentigen Anstieg der Verkäufe von Musikinstrumenten auf Catawiki geführt hat.7. Lampen von Jonathan BoccaDer italienische zeitgenössische Designer Bocca entwirft fröhliche, funktionale Objekte aus Pappmaschee. Seine verspielte Ästhetik passt zu der jüngeren Generation von Designern, die "eher positiv und optimistisch in die Zukunft blicken", so Catawikis Interior Design-Expertin Eléonore Floret.8. Asterix Leblon-Delienne FigurenEine neue Generation von Sammler:innen treibt die Preise für die französische Comic-Ikone Asterix in die Höhe, so Catawikis Comic-Experte Louis Girard. "Der Künstler, der Asterix gezeichnet hat, war über 90 Jahre alt, als er 2020 verstarb. Nach dem Tod eines solchen Künstlers entwickelt sich der Markt für seine Werke entsprechend."9. Siebdrucke von Mr. BrainwashDurch das Kombinieren von Motiven von Andy Warhol und Banksy in den Porträts von Ikonen wie Charlie Chaplin, Michael Jackson und Mohammed Ali "ist Mr. Brainwash wirklich Popkultur", sagt Catawiki Street-Art Experte Edouard Dupasquier. Seine Werke beginnen bei 500 Euro und es wird erwartet, dass sie sich weiterhin zahlreich verkaufen.10. Antike olympische MünzenAntike griechische Münzen erinnern an die Wettkämpfe, die erstmals um 776 v. Chr. in Olympia stattfanden. Einige von ihnen sind laut Willem Knapen, Münzen-Experte bei Catawiki "relativ häufig", sodass er davon ausgeht, dass sie während der Olympischen Spiele 2024 in Paris an Beliebtheit und Wert gewinnen.Ravi Vora, Catawiki CEO kommentiert: "Bei Catawiki haben wir Zugang zu einem großen Schatz: dem tiefgreifenden Wissen unserer hunderten internen Expert:innen. Jede:r von ihnen verfügt über langjährige Erfahrung in einem Bereich, von Kunst über Design, Oldtimer, Sammlerstücke und vielem mehr. Dieses Jahr wollten wir etwas Besonderes machen - wir haben unsere Expert:innen gefragt, wonach man im nächsten Jahr Ausschau halten sollte. Das Ergebnis ist ein informativer Leitfaden zu besonderen Objekten, die man 2024 nicht verpassen sollte. Er richtet sich an unsere Millionen Käufer:innen."Hier (https://drive.google.com/file/d/1SIgz-wc-vGCToHD8ONvQxAaA_s9kBbbt/view) finden Sie den gesamten Guide "Insider-Tipps von Catawiki-Expert:innen: Was Sie 2024 kaufen sollten (und warum)".Über den GuideDer Guide basiert auf einer ersten Befragung der Catawiki-Expert:innen mittels eines Online-Fragebogens und wurde in Dutzenden von Interviews weiterentwickelt. Er enthält die aktuellsten Unternehmensdaten zu den Umsätzen von 2022 bis 2023, die durch Marktforschung gestützt werden. Die Themen dieses Guides wurden nach sorgfältiger Überlegung ausgewählt und sollen einen kleinen Bruchteil dessen darstellen, was an Objekten auf Catawiki erhältlich ist. Die Welt verändert sich, Werte und Preise ändern sich, aber die Expert:innen von Catawiki geben hier ihre besten Schätzungen für das kommende Jahr 2024 ab. Der Guide will konkrete Tipps geben, was man 2024 kaufen sollte, basierend auf dem eigenen Expertenwissen des Online-Marktplatzes. Das Team hat Themen identifiziert, unter denen sich Objekte aus verschiedenen Kategorien zusammenfassen lassen. In jedem Kapitel schlagen die Expert:innen bestimmte Gegenstände vor, von denen sie annehmen, dass sie besonders gute Investitionen sind und sich sowohl kurz- als auch langfristig gut entwickeln werden.Über CatawikiJede Woche werden auf Catawiki, dem führenden Onlinemarktplatz für besondere Objekte, 75.000 Stücke versteigert - jedes einzelne geprüft und ausgewählt von Catawikis hunderten internen Expert:innen, die auf Kunst, Design, Schmuck, Mode, Oldtimer, Sammlerstücke und vieles mehr spezialisiert sind. 