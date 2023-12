Sunrise UPC GmbH / Schlagwort(e): Sonstiges

Sunrise und Stöckli präsentieren den limitierten Levada-Ski - ein Drittel des Verkaufserlöses geht in die Nachwuchsförderung



19.12.2023 / 10:00 CET/CEST



Sunrise und Stöckli präsentieren gemeinsam den streng limitierten «Levada-Ski», inspiriert vom Levada-Design des Renndress der Schweizer Ski-Athletinnen und Athleten.

Nur gerade 64 Paar (für 64 Podestplätze der Wintersport-Saison 2022/2023) des exklusiven Levada-Skis stehen zum Verkauf.

Pro verkauftem Ski-Paar zum Preis ab CHF 1'499.- unterstützen Sunrise und Stöckli die Förderung des Skisport-Nachwuchses mit CHF 500.- Sunrise als Hauptsponsor von Swiss-Ski und Stöckli als grösster Skiproduzent der Schweiz präsentieren den exklusiven Levada-Ski, inspiriert vom Design des Renndresses der Schweizer Skifahrerinnen und Skifahrer. Stöckli produziert nur gerade 64 Paar dieser streng limitierten Ski-Sonderausgabe. Die Auflage von 64 Skis lehnt sich an die 64 Schweizer Podestplätze, die in der Weltcup-Saison 2022/2023 erreicht wurden und sind damit eine Hommage an den erfolgreichen Start der Sunrise Partnerschaft mit Swiss-Ski und die grandiosen Erfolge der Schweizer Athletinnen und Athleten. Zur Verdeutlichung dieser Partnerschaft ist auf dem Levada-Ski das Sunrise Logo abgebildet. Die Ski werden in zwei unterschiedlichen Grössen ab dem 3. Januar 2024 ausschliesslich online in der Schweiz verfügbar sein. Beitrag zur Förderung des Nachwuchses Mit CHF 500.- pro verkauftem Paar Ski kommen ein Drittel des Verkaufspreises von CHF 1499.-, inkl. Bindung und Platte, der Förderung des Nachwuchsskisports zugute. «Wir sind langfristig als Partner von Swiss-Ski engagiert, weil wir den Verband dabei unterstützen möchten, einerseits neue Akzente im Fan-Erlebnis zu setzen und andererseits ein gutes sportliches Fundament zu legen. In diesem Sinne möchten wir auch zum zukünftigen Erfolg des Schweizer Schneesports beitragen und den Stars von morgen ermöglichen, ihrem Ziel einen Schritt näher zu kommen», sagt André Krause, CEO von Sunrise. Ski im Design des Levada-Renndresses Der Ski erscheint im gleichen Look wie der Renndress Levada, den auch die Schweizer Winterathletinnen und Athleten tragen. «Levada ist Rätoromanisch und steht für den Sonnenaufgang und sich immer wieder aufrichten, passend zu unserer Marke und dem Spirit von Athletinnen und Athleten. Das Design des neuen Renndresses bringt dies zum Ausdruck, während unsere Skistars mit ihren Leistungen diesen Siegeswillen perfekt umgesetzt und für die Schweiz den Platz als beste Ski-Alpin-Nation zurückerobert haben», sagt Andreas Caluori, Senior Director Brand & Marcoms. Hier klicken für mehr Informationen. Über Stöckli Die Stöckli Swiss Sports AG ist der erfolgreichste Skihersteller der Schweiz, sowohl im Verkauf von Ski als auch im aktiven Rennsport. Das Unternehmen betreibt in der Schweiz 10 Sportfachgeschäfte, 2 Testcenter und beliefert den Schweizer Sportfachhandel. Über 60 Prozent der jährlichen Skiproduktion werden in über 40 Länder exportiert. Das seit 1935 bestehende Traditionsunternehmen mit Sitz in Malters (LU) ist in Familienbesitz. Bild 1: Levada-Ski Bild 2: Keyvisual Levada-Ski Pressemitteilung (PDF) Sunrise

Media Relations

media@sunrise.net

0800 333 000



Ende der Medienmitteilungen