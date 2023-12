Die Bank of Japan hat am Dienstag ihre geldpolitische Stoßrichtung bekräftigt, was zu einem Rücksetzer beim Yen geführt hat. Analysten haben eine Schwächephase der japanischen Währung ausgemacht, die insbesondere im Vergleich zum Dollar und Euro bemerkenswert ist. Aus charttechnischer Sicht könnte sich der Verkaufsdruck zudem zuspitzen.Der japanische Yen hat gegenüber dem Euro und dem US-Dollar einen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...