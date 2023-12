Für die Aktie von Schott Pharma geht es weiter aufwärts. Starke Jahreszahlen, der Aufstieg in den SDAX und positive Analystenkommentare haben das Papier zuletzt unterstützt. Nun nimmt das Papier Kurs in Richtung seiner bisherigen Höchststände bei gut 35 Euro, die kurz nach dem IPO Anfang Oktober erzielt wurden.Schott Pharma hat heute seine vorläufigen Zahlen für das vergangene Geschäftjahr 2022/23 (per Ende September) veröffentlicht. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um neun Prozent auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...