Nachdem der Bitcoin zu Wochenbeginn zeitweise wieder deutlich unter die 41.000-Dollar-Marke gefallen ist, präsentiert sich das Bild am Dienstagvormittag wieder ungleich positiver: Auf 24-Stunden-Sicht legt der Kurs rund fünf Prozent zu. Rückenwind liefert dabei erneut aufflammende ETF-Fantasie in den USA.Der US-Vermögensverwalter BlackRock hat am Montagabend weitere Änderungen am Zulassungsantrag für den iShares Bitcoin ETF vorgenommen. Der aktualisierte Antrag enthält unter anderem eine neue Formulierung ...

