Nach den starken Zahlen am Montag springt die Aktie von Thyssenkrupp Nucera am Dienstag noch einmal an. Angetrieben von positiven Einschätzungen der Analysten legt der SDAX-Konzern sogar zweistellig zu. Vom Tief in der vergangenen Woche steht inzwischen bereits ein Gewinn von rund 30 Prozent zu Buche.Mehrere Experten ruderten mit ihren Kurszielen nach den Zahlen zum Geschäftsjahr 2022/23 und dem neuen Ausblick zwar etwas zurück. Allerdings signalisieren sie nach wie vor viel Kurspotenzial, auch ...

