STRABAG SE: MKAO Rasperia Trading Limited mit ihrer Beteiligung von 27,8% an STRABAG SE soll an Iliadis JSC übertragen werden



19.12.2023 / 11:26 CET/CEST

MKAO Rasperia Trading Limited mit ihrer Beteiligung von 27,8 % an STRABAG SE soll an Iliadis JSC übertragen werden Iliadis JSC meldet Abschluss eines Kaufvertrags zum Erwerb sämtlicher Anteile an der MKAO Rasperia Trading Limited

Vollzug des Kaufvertrags noch nicht erfolgt

Sanktionsrechtliche Prüfung erforderlich

Der Vorstand der STRABAG SE wurde heute mittels Beteiligungsmeldungen gemäß §§ 130 ff BörseG von Iliadis Joint Stock Company (JSC), einer russischen Aktiengesellschaft, und Oleg Deripaska informiert, dass die Iliadis JSC am 14.12.2023 einen Kaufvertrag über sämtliche Anteile an der MKAO Rasperia Trading Limited abgeschlossen habe, der allerdings noch nicht durchgeführt sei.



Gemäß den Beteiligungsmeldungen würde die MKAO Rasperia Trading Limited mit Durchführung des Kaufvertrags nicht mehr von Oleg Deripaska (indirekt) kontrolliert.



Weitere Details zur Transaktion sind der Gesellschaft nicht bekannt. Eine sanktionsrechtliche Prüfung kann daher derzeit nicht erfolgen, so dass die Gesellschaft weiterhin davon ausgeht, dass die STRABAG-Aktien der MKAO Rasperia Trading Limited gemäß EU-Sanktionsverordnung eingefroren sind.



