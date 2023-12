Königs Wusterhausen (ots) -Nach aufwändiger Renovierungsphase eröffnete Eigentümer Kaufland am 7.12.2023 das Einkaufszentrum RemsPark in Waiblingen wieder für die Besucher. Erstmals ist brillen.de als Mieter in einem Kaufland Center vertreten und das mit überwältigendem Erfolg: nach nur zwei Wochen hat sich der Store zu einer der umsatzstärksten Filiale der SuperVista AG in ganz Europa entwickelt.Um dem Besucherandrang in dem rund 22.000 m² großen Center gerecht zu werden, hat brillen.de ein extra geräumiges Ladengeschäft besetzt. Der knapp 100 m² große Store bietet neben der einzigartigen und effizienten brillen.de Customer Journey mit digitalem Check-In, selbstständiger Fassungsauswahl und Remote-Technologie zudem zwei Sehtest-Einheiten, um sowohl den Terminkunden als auch der zahlreichen Laufkundschaft einen reibungslosen und bequemen Service bieten zu können. Entsprechend der engagierten Energiepolitik von Kaufland-Gründer Dieter Schwarz wurde die brillen.de Filiale in Waiblingen komplett mit energiesparender LED Lichttechnik ausgestattet.Volker Grahl, Vorstand SuperVista AG: "Wir freuen uns sehr über den großen Erfolg unseres Stores im RemsPark Waiblingen. Es hat sich bestätigt, dass es große Überschneidungen in den Zielgruppen von Kaufland und brillen.de gibt. Außerdem können wir durch die langen Öffnungszeiten des Centers unsere Kunden deutlich länger bedienen, als es in anderen Stores der Fall ist. Für 2024 planen wir deshalb weitere brillen.de Filialen an Kaufland Standorten."Über brillen.de:brillen.de ist eine Marke der SuperVista AG und bekannt für die Produktion und den Verkauf von Gleitsicht- und Einstärkenbrillen in hoher Qualität zu niedrigen Preisen. Seit 2012 vertrauen über 3 Mio. Kunden auf die Produkte von brillen.de. Das Unternehmen betreibt ein weltweites Netzwerk aus über 1.100 Partneroptikern und eigenen Stores. In Deutschland ist brillen.de mit über 200 eigenen Stores und 300 Partneroptikern vertreten.Pressekontakt:SuperVista AGPresse- und ÖffentlichkeitsarbeitJulia AbachE-Mail: j.abach@supervista.deOriginal-Content von: SuperVista AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/121149/5675746