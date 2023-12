Jetzt anmelden: Nächstes Bootcamp FX Trading am 10.01.2024

Der Devisenmarkt hält für jeden Trader und Investor etwas bereit - doch muss jeder Trader und Investor zunächst seinen Stil, die Zeitfenster, die Handelsklasse und die Basiswerte, mit denen er zurechtkommt, sowie seinen ganz persönlichen Handelsansatz finden. Was beim Trading vor allem die Charttechnik ist, sind beim Investieren das Fundamentalresearch und die Sentimentanalyse. So könnte man sagen, aber ist es wirklich so? Auch in der Welt des Tradings kann die Kombinationsanalyse helfen, die sich aus der technischen Analyse zusammen mit dem Fundamental-Research speist.

Salah-Eddine Bouhmidi ist Head of Markets beim Onlinebroker IG Europe GmbH und für das Marktresearch in Deutschland, Österreich und den Niederlanden verantwortlich. Bouhmidi beschäftigt sich seit über 15 Jahren professionell mit dem aktuellen Börsengeschehen. Im Zuge dessen entwickelte er die so genannten Bouhmidi-Bänder, einen innovativen und auf verschiedene Assetklassen übertragbaren Volatilitätsindikator.

Eröffnen Sie ein Trading-Demokonto Ein Demokonto ist ein simuliertes Marktumfeld, das von einem Trading-Anbieter angeboten wird, um die Erfahrung des "wirklichen" Tradings bestmöglich nachzubilden. So erhalten Sie ein Verständnis dafür, wie verschiedene Produkte und Finanzmärkte funktionieren. Der wesentliche Unterschied besteht darin, dass Sie nicht riskieren, Ihr Geld zu verlieren und somit selbstbewusst und ohne Risiko verschiedene Märkte und Trading-Strategien ausprobieren können.