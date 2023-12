Die Bundestagswahl 2021 muss wegen mehrerer Fehler in mehreren Berliner Wahlbezirken wiederholt werden. Dieses Urteil hat das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe am Dienstag verkündet. Damit könnte sich das Ergebnis der Bundestagswahl verändern. Die 2256 Wahlbezirke in Berlin sind Teile der zwölf...

Den vollständigen Artikel lesen ...