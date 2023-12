© Foto: picture alliance / NurPhoto - Jaap Arriens



FTX steht vor einer wichtigen Entwicklung im Insolvenzverfahren. Ein neuer Plan bewertet Gläubigerforderungen nach Kryptokursen vom 11. November 2022, was hohe Verluste bedeuten könnte. Die Hintergründe.Die insolvente Kryptobörse FTX steht möglicherweise vor einer wichtigen Entwicklung in ihrem Insolvenzverfahren, die weitreichende Folgen für ihre Gläubiger haben könnte. Zuerst hatte das Branchenmagazin BTC-Echo darüber berichtet. Demnach haben die Insolvenzverwalter von FTX am 16. Dezember einen überarbeiteten Restrukturierungsplan vorgelegt. Dieser Plan könnte zu erheblichen Verlusten für die Gläubiger der Kryptobörse führen. Kern des Plans ist es, die Forderungen der Gläubiger auf Basis …