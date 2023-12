Emittent / Herausgeber: StoneTurn Group (Germany) GMBH / Schlagwort(e): Expansion

19. Dezember 2023 Frankfurt am Main - StoneTurn, eine führende globale Unternehmensberatung, verzeichnete im Jahr 2023 ein nachhaltiges Wachstum seiner Beratungsaktivitäten in der DACH-Region und darüber hinaus. StoneTurn verzeichnete eine beträchtliche Nachfrage von Mandanten in der DACH-Region, insbesondere bei der Einführung robuster Compliance-Management-Systeme und der Beratung zur effektiven Einhaltung von Sanktionen. In Anbetracht der für 2024 erwarteten weiteren Zunahme der Aktivitäten der Aufsichtsbehörden gehen unsere Experten davon aus, dass die Behandlung von Fragen rund um Compliance und des Fehlverhaltens von Mitarbeitern für Entscheidungsträger und Aufsichtsgremien weiterhin einen hohen Stellenwert haben wird.



Um der steigenden Nachfrage nach derartigen Beratungsleistungen gerecht zu werden, hat StoneTurn sein Team für die DACH-Region mit Arne Hartung und Bernd Träxler verstärkt. Arne Hartung, Senior Adviser bei StoneTurn, konzentriert sich auf interne Untersuchungen und Compliance und verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung. Er hat insbesondere groß angelegte interne Untersuchungen bei internationalen Finanzdienstleistern im Zusammenhang mit Finanzsanktionen und auch Steuerbetrugsfällen, einschließlich Cum/Ex, geleitet. Bernd Träxler schloss sich Ende 2023 ebenfalls als Senior Adviser StoneTurn an. Davor war Bernd Träxler Chief Compliance Officer bei der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD) in London und der Erste Bank Group in Wien. In diesen Funktionen war er für den Schutz der Integrität und der Reputation dieser Institutionen sowie für die Etablierung ethischer Arbeitsstandards verantwortlich. Bernd Träxler engagiert sich außerdem als Gründer und Geschäftsführer von Compliance Networks, einem Beratungsnetzwerk, das Unternehmen und andere Organisationen durch die Bereitstellung von führendem Fachwissen bei der Förderung einer Kultur der Compliance und Ethik unterstützt. Die ausgewiesene Kompetenz von StoneTurn spiegelt sich auch in den Auszeichnungen wider, die StoneTurn-Partner in der Region im Jahr 2023 erhalten haben. Julia Arbery wurde in die Fakultät des CEELI Instituts und in das Expertengremium der Management Alliance GmbH aufgenommen, einem zertifizierten Kursanbieter der Deutschen Börse AG, der Personen bei den Prüfungen zum "Qualifizierten Aufsichtsrat" und zum "Finanzexperten" unterstützt. Kristof Wabl war kürzlich als sogenannter Exceptional Expert im Power Players Report 2023 des Financier Worldwide Magazins als wichtige Expertenstimme zu Finanzsanktionen und -kriminalität aufgeführt. Darüber hinaus wurde Kristof Wabl im Juni 2023 neu in den Vorstand von Transparency International Österreich gewählt, wo er seit 2016 die Arbeitsgruppe für Whistleblowing leitet. Julia Arbery , Partner bei StoneTurn DACH, erklärt, was für die Entwicklung von Unternehmen essentiell sein wird: "Integrität ist für ein Unternehmen genauso wichtig wie seine finanzielle Leistung und sollte auch so gesehen werden. Unternehmen aller Branchen müssen ihren Blickwinkel auf Integrität erweitern und über den engen Fokus auf Gewinnmaximierung hinausgehen und das Verhalten am gesamten Arbeitsplatz einbeziehen. In der Tat gehen Integrität und finanzieller Erfolg oft Hand in Hand, so dass sich die Bemühungen um Integrität im wahrsten Sinne des Wortes auszahlen werden." Kristof Wabl , Partner bei StoneTurn DACH, sieht ebenfalls große Herausforderungen auf Unternehmen zukommen: "Die neue Gesetzgebung zum Schutz von Whistleblowern stellt öffentliche Einrichtungen und Unternehmen in der gesamten Europäischen Union vor große Herausforderungen. Viele Unternehmen stehen erst noch am Anfang, um wirksame Prozesse rund um die Bearbeitung von Hinweisen zu etablieren. Darüber hinaus sehen wir eine Zunahme an internen Untersuchungen im Zusammenhang mit gesellschaftskritischen Themen, beispielsweise Greenwashing, metoo und Sanktionen." ENDE Über StoneTurn StoneTurn ist ein weltweit tätiges Beratungsunternehmen. Wir unterstützen Unternehmen, Anwaltskanzleien und Regierungsbehörden bei Fragen zu regulatorischen Vorschriften, Risk und Compliance, sowie bei internen Untersuchungen und Geschäftsstreitigkeiten. Wir betreuen unsere Kunden aus 15 Niederlassungen auf fünf Kontinenten. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie StoneTurn.com .

Für weitere Informationen über StoneTurn kontaktieren Sie bitte: Thorben Burbach

E-Mail: burbach@cometis.de

Telefon: +49 (611) 205855-23





