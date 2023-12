DJ MARKT USA/Leichte Aufschläge erwartet

Mit einem moderaten Plus dürfte die Wall Street am Dienstag in den Handel starten. Doch dem Markt geht langsam die Luft aus, denn die Zinssenkungsspekulationen sind schon weit vorausgeeilt. Stützen dürften weiter Portfolio-Anpassungen in Richtung Jahresende. Der Future des S&P-500 legt aktuell um 0,1 Prozent zu. Damit könnte sich die Rekordjagd des Vortages fortsetzen, als der Dow-Jones-Index auf ein neues Allzeithoch gestiegen war und S&P-500 und Nasdaq-Composite neue Jahreshochs markiert hatten.

Analysten gehen davon aus, dass die am Freitag anstehenden US-Daten zu Auftragseingang für November, Index der Verbraucherstimmung für Dezember in zweiter Lesung sowie Einkommen und Ausgaben für November die nächsten großen Impulsgeber sein werden. Bis dahin dürfte der Handel in recht ruhigen Bahnen verlaufen. Am Berichtstag stehen lediglich die Baubeginne und -genehmigungen für November auf der Agenda.

Nachdem die US-Notenbank in der vergangenen Woche drei Zinssenkungen für 2024 avisiert hatte, wurde dies am Vortag durch Aussagen von Mary Daly, Fed-Präsidentin von San Francisco, untermauert. Demnach ist es für die Fed angemessen, mit der Senkung der Zinssätze 2024 zu beginnen, da die Inflation in diesem Jahr zurückgegangen sei. Sie ergänzte, wenn die Inflation ihren stetigen Rückgang der letzten Monate fortsetze, werde der Leitzins der Fed "immer noch ziemlich restriktiv sein, selbst wenn wir die Zinsen nächstes Jahr dreimal senken".

Die Alphabet-Aktie, Mutter-Konzern von Google, zeigt sich vorbörslich wenig verändert. Google hat sich eines von mehreren Kartellverfahren mit einem Vergleich vom Hals geschafft. Alphabet erklärte sich zu einer Zahlung von 700 Millionen US-Dollar und zu bestimmten Änderungen an seinem App Store bereit.

Die Papiere von Bluebird Bio knicken dagegen um 14,8 Prozent ein. Das Biotechnologieunternehmen hatte eine Kapitalerhöhung angekündigt im Volumen von 150 Millionen Dollar.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/cln

(END) Dow Jones Newswires

December 19, 2023 05:41 ET (10:41 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.