Nikola-Gründer Trevor Milton wurde am Montag zu vier Jahren Gefängnis verurteilt. Er soll Investoren über die Technologie des Unternehmens belogen haben. Die Aktie verliert in der Folge deutlich.Die Bundesstaatsanwaltschaft in Manhattan sagte, Milton habe die Investoren in die Irre geführt, indem er behauptete, Nikola habe einen Pickup "von Grund auf" gebaut, eigene Batterien entwickelt, obwohl er wusste, dass er sie einkaufte, und einen "Nikola One"-Sattelschlepper entwickelt, von dem er wusste, dass er nicht funktionierte. Nach der Verkündung des Strafmaßes bei einer Anhörung vor einem Bundesgericht in Manhattan sagte der US-Bezirksrichter Edgar Ramos zu Milton, er sei sich bewusst, dass …