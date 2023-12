DJ Lufthansa Group bestellt bei Airbus und Boeing 80 neue Flugzeuge

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Lufthansa Group bestellt bei den führenden Flugzeugherstellern Airbus und Boeing insgesamt 80 neue Kurz- und Mittelstreckenflugzeuge zur Modernisierung ihrer Konzernflotten. Darüber hinaus hat der Airline-Konzern Kaufoptionen für insgesamt 120 weitere Flugzeuge vereinbart.

Im Einzelnen beschloss der Vorstand den Kauf von 40 Airbus A220-300, die Vereinbarung von 20 Kaufoptionen für diesen Typ sowie Kaufoptionen für weitere 40 Flugzeuge der A320-Familie. Beim US-Konkurrenten Boeing kauft die Lufthansa Group 40 Flugzeuge des Typs 737-8 Max und vereinbart 60 Kaufoptionen für diesen Flugzeugtyp. Der Aufsichtsrat habe dem Kauf am Dienstag zugestimmt, teilte die Lufthansa Group mit.

Die A220 sind für den Einsatz bei der neu gegründeten Zubringerfluggesellschaft Lufthansa City Airlines vorgesehen und sollen auf Kurzstrecken von Frankfurt und München aus eingesetzt werden. Die Flugzeuge werden mit Triebwerken von Pratt & Whitney ausgerüstet. Die erste Maschine soll 2026 ausgeliefert werden.

Die Boeing 737-8 Max wird mit Triebwerken von CFM International ausgerüstet. Die erste Maschine wird im dritten Quartal 2027 erwartet. Über den Einsatz der Flugzeuge wird zu einem späteren Zeitpunkt entschieden.

Die neuen Maschinen sind leiser, sparsamer und effizienter und stoßen bis zu 30 Prozent weniger CO2 aus als ihre Vorgängermodelle. Sie tragen zum Ziel des Konzerns bei, die Netto-CO2-Emissionen bis 2030 im Vergleich zu 2019 zu halbieren und bis 2050 CO2-neutral zu werden.

Die am Dienstag beschlossenen 80 Flugzeugbestellungen im Wert von rund 9 Milliarden US-Dollar zu Listenpreisen werden voraussichtlich keine wesentlichen Auswirkungen auf den Investitionsaufwand des Konzerns in den Jahren 2023 und 2024 haben, dem Zeitraum der aktuellen Mittelfristplanung. Für 2023 werden Nettoinvestitionen in Höhe von 2,5 bis 3 Milliarden Euro erwartet.

