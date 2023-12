DJ MÄRKTE EUROPA/Börsen erholt - Nucera sehr fest

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach dem kleinen Rücksetzer am Vortag geht es an den europäischen Aktienmärkten am Dienstag bereits wieder einen Tick nach oben. Der Handel verläuft dabei weiter in sehr ruhigen Bahnen. Viele Investoren haben mit Blick auf Weihnachten und den Jahreswechsel die Aktivitäten bereits deutlich nach unten gefahren. Marktteilnehmer schließen nicht aus, dass es in den kommenden Tagen in ausgesuchten Werten noch zu "Window-Dressing" durch institutionelle Anleger kommt. Die Profis nutzen die letzten Tage des Jahres gerne dazu, um die Performance ihrer Portfolios "aufzuhübschen".

Der DAX gewinnt 0,4 Prozent auf 16.716 Punkte und profitiert dabei davon, dass das Schwergewicht Siemens nach einer Kurszielanhebung auf 200 Euro durch UBS um 2,4 Prozent zuelegt. Für den Euro-Stoxx-50 geht es 0,2 Prozent auf 4.532 nach oben. Damit bleiben die Indizes aber klar unter den jüngsten Rekordständen.

Am Devisenmarkt steht der Yen unter Abgabedruck. Die japanische Notenbank hat ihre Geldpolitik unverändert belassen. Die Bank of Japan (BoJ) bestätigte den negativen Kurzfristzins bei minus 0,1 Prozent und den Referenzwert für die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen bei 1 Prozent. Die Ankündigung der Notenbank enthielt keinen Hinweis auf eine Verschärfung der Geldpolitik.

Nucera profitieren von Analystenkommentaren

Nucera profitieren von Kommentaren einiger Analysten, deren Kursziele durchweg viel Platz nach oben bieten. Einer von ihnen ist Analyst Michael Kuhn von der Deutschen Bank. Für ihn ist das Unternehmen primus inter pares. Während andere Unternehmen aus dem Wasserstoffsektor zuletzt enttäuscht hätten, liefere die Thyssen-Tochter. Auch wenn die am Vortag vorgelegten Zahlen beim EBIT wie auch beim Auftragseingang kleinere Senkungen bei den Prognosen auslösten, stehe ein Book-to-Bill-Ratio von über 1 für solides Wachstum. Das Management erwartet, dass etwa 2/3 der aktiven Projektpipeline mit einem kumulierten Wert von über 8 Milliarden Euro bis zum Ende des Geschäftsjahres 24/25, also in den nächsten 20 Monaten, unterschriftsreif würden. Das sollte ausreichendes Wachstumspotenzial bieten. Das leicht auf 29 Euro gesenkte Kursziel bietet trotz eines Plus in der Aktie von 11,6 Prozent auf 18,51 Euro noch viel Fantasie nach oben.

Covestro gewinnen 2,0 Prozent auf 54,06 Euro. Laut einem Bloomberg-Bericht will Adnoc die Offerte für Covestro auf 60 Euro je Anteilsschein erhöhen. Es wäre nicht das erste Gebot durch Abu Dhabi. Zuletzt war im Sommer von einem Gebot von 57 Euro die Rede nach zuvor 55 Euro. Entsprechend vorsichtig reagieren die Anleger auf die neue Spekulation.

Adnoc wird auch Interesse an Wintershall Dea nachgesagt

Unlängst wurde Adnoc auch Interesse an der von BASF kontrollierten Ölgesellschaft Wintershall Dea nachgesagt. Das staatliche Unternehmen prüfe ein Angebot, um seine globale Präsenz zu verstärken, berichtete ebenfalls Bloomberg. Dabei könnte der Konzern mit mehr als 10 Milliarden Euro bewertet werden.

Für Casino geht es 6 Prozent nach unten an der Pariser Börse. Der angeschlagene Einzelhändler verhandelt mit Groupement Les Mousquetaires und Auchan Retail über den Verkauf fast aller Super- und Hypermärkte. Der Verkaufserlös soll in die Restrukturierung der Gruppe fließen.

Sodexo notieren knapp im Minus. Der Caterer hat mitgeteilt, dass die Tochter Pluxee ab dem 1. Februar an der Pariser Börse gehandelt werden soll. Pluxee ist auf Mitarbeiterbenefits spezialisiert. Sodexo will im Rahmen eines Investorentags am 10. Januar weitere Details nennen. Am 30. Januar werden die Aktionäre befragt.

Mit Aufschlägen von 2,5 Prozent reagieren Schott Pharma auf die Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr. Diese sind leicht über den Schätzungen der LBBW ausgefallen. Der Umsatz lag mit 899 Millionen Euro über deren Schätzung von 878 Millionen. Das gilt auch für das EBITDA von 239 Millionen Euro - hier ging die LBBW von 233 Millionen aus. Das Unternehmen sei "sowohl für das kommende Geschäftsjahr als auch für unsere mittelfristigen Ziele äußerst zuversichtlich", sagte CFO Almuth Steinkühler.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 4.531,86 +0,2% 10,73 +19,5% Stoxx-50 4.069,70 +0,1% 4,57 +11,4% DAX 16.715,97 +0,4% 65,42 +20,1% MDAX 27.064,04 +0,6% 159,74 +7,8% TecDAX 3.324,37 +0,5% 18,11 +13,8% SDAX 13.713,17 +1,0% 136,70 +15,0% FTSE 7.610,95 -0,0% -3,53 +2,2% CAC 7.564,20 -0,1% -4,66 +16,8% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 2,03 -0,05 -0,54 US-Zehnjahresrendite 3,90 -0,03 +0,02 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 7:55 Uhr Mo, 17:13 % YTD EUR/USD 1,0947 +0,2% 1,0927 1,0922 +2,3% EUR/JPY 158,30 +1,5% 156,84 156,23 +12,8% EUR/CHF 0,9470 -0,0% 0,9464 0,9475 -4,3% EUR/GBP 0,8606 -0,3% 0,8631 0,8635 -2,8% USD/JPY 144,62 +1,3% 143,59 143,04 +10,3% GBP/USD 1,2720 +0,6% 1,2658 1,2649 +5,2% USD/CNH (Offshore) 7,1437 +0,0% 7,1495 7,1444 +3,1% Bitcoin BTC/USD 42.981,62 +1,1% 42.915,95 41.238,58 +158,9% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 72,40 72,47 -0,1% -0,07 -5,7% Brent/ICE 77,84 77,95 -0,1% -0,11 -4,2% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 32,635 35,33 -7,6% -2,69 -58,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.029,00 2.027,27 +0,1% +1,73 +11,3% Silber (Spot) 23,95 23,80 +0,6% +0,14 -0,1% Platin (Spot) 946,68 951,00 -0,5% -4,32 -11,4% Kupfer-Future 3,88 3,85 +1,0% +0,04 +1,8% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

