Karlsruhe / Berlin, 19. Dezember 2023. Die IONOS Group SE plant für das Geschäftsjahr 2024 ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von ca. 11 % (Prognose 2023: ca. 1,42 Mrd. EUR). Dabei soll der Bereich Web Presence & Productivity um 10 - 12 % und der Bereich Cloud Solutions um 15 - 17% wachsen. Der prognostizierte Umsatzanstieg liegt damit über den bisherigen Erwartungen für das Geschäftsjahr 2024 und basiert im Wesentlichen auf einer noch stärkeren Neukundengewinnung, erfolgreichem Cross- und Up-Selling bei Bestandskunden sowie neuen Produkte im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI). Darüber hinaus hat IONOS im 3. Quartal 2023 an die Marktgegebenheiten angepasste Preisstrukturen ausgerollt, die sukzessive zu höheren Wertbeiträgen führen werden. Die bereinigte EBITDA-Marge1 soll bei ca. 28,5 % (Prognose 2023: ca. 27,5 %) liegen, wodurch ein bereinigtes EBITDA von ca. 450 Mio. EUR erwirtschaftet werden soll. Auch für 2025 erwartet die Gesellschaft ein unvermindert starkes Wachstum sowie eine weitere Steigerung der bereinigten EBITDA-Marge auf ca. 30 %. Achim Weiß, CEO der IONOS Group SE: "Unsere Finanzkennzahlen demonstrieren die Stärke unseres Geschäftsmodells. Auch in Zukunft werden wir kontinuierlich in unsere Marke investieren und unser Produktportfolio um innovative KI-Angebote erweitern. Gleichzeitig werden wir weiter von Skaleneffekten und damit von Effizienzsteigerungen profitieren." 1 Bereinigt um Aufwendungen für Sondersachverhalte, insbesondere die Ablösung von Systemen der United Internet Gruppe im Rahmen der Aufstellung der IONOS Group als eigenständiger Konzern, Aufwendungen im Rahmen von Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen, Aufwendungen bzw. Weiterbelastungen im Rahmen des IPO sowie Aufwendungen im Zusammenhang mit Reorganisations- und Restrukturierungsmaßnahmen; die prognostizierte Entwicklung des bereinigten EBITDA ist als währungsbereinigt zu verstehen.





Pressekontakt: Andreas Maurer Telefon: +49 721 50957968 press@ionos-group.com

Investor Relations: Stephan Gramkow Telefon: +49 2602 96-1043

investor-relations@ionos-group.com Hinweis Im Sinne einer klaren und transparenten Darstellung werden in den Jahres- und Zwischenabschlüssen der IONOS Group SE sowie in Ad-hoc-Mitteilungen nach Art. 17 MAR - neben den nach International Financial Reporting Standards (IFRS) geforderten Angaben - weitere finanzielle Kennzahlen wie z. B. EBITDA, EBITDA-Marge, bereinigtes EBITDA sowie bereinigte EBITDA-Marge angegeben. Informationen zur Verwendung, Definition und Berechnung dieser Kennzahlen stehen im Konzernabschluss 2022 der IONOS Group SE u.a. auf Seite 44f. des Konzernanhangs zur Verfügung.

Über IONOS IONOS ist der führende europäische Digitalisierungs-Partner für kleine und mittlere Unternehmen (KMU). IONOS hat über 6,1 Millionen Kundinnen und Kunden und ist mit einer weltweit verfügbaren Plattform in 18 Märkten in Europa und Nordamerika aktiv. Mit seinen Web Presence & Productivity-Angeboten agiert das Unternehmen als "One-Stop-Shop" für alle Digitalisierungs-Bedürfnisse von Domains und Webhosting über klassische Website-Builder und Do-It-Yourself-Lösungen, von E-Commerce bis zu Online-Marketing-Tools. Darüber hinaus bietet IONOS Cloud-Lösungen für Firmen, die im Zuge der Weiterentwicklung ihres Geschäfts in die Cloud wechseln möchten.



