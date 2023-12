NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Dienstag mit Kursgewinnen in den Handel gestartet. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) stieg um 0,24 Prozent auf 112,52 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Staatspapiere fiel im Gegenzug auf 3,90 Prozent. Sie lag damit nur leicht über dem unlängst markierten Tiefstand seit Juli.

Im Handelsverlauf äußern sich einige hochrangige Vertreter aus den Reihen der US-Zentralbank Fed. Zuletzt hatten mehrere Redner versucht, die hohen Zinssenkungserwartungen für kommendes Jahr etwas zurückzudrängen. Das ist bisher kaum gelungen. An den Märkten werden immer noch Zinsreduzierungen um insgesamt fast 1,5 Prozentpunkte bis Jahresende 2024 erwartet. Jüngste Projektionen der Fed lassen auf lediglich 0,75 Punkte schließen.

Konjunkturdaten fielen zu Handelsbeginn uneinheitlich aus. Während die Zahl der neu begonnenen Bauten im November kräftig um fast 15 Prozent stieg, gingen die Baugenehmigungen zurück. Die Lage auf dem US-Immobilienmarkt hatte sich zuletzt mit tendenziell fallenden Hypothekenzinsen etwas entspannt. Das Angebot an Häusern ist allerdings seit längerem knapp./bgf/jsl